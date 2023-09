Aún no dan con dueño de yegua

Chihuahua, Chih.- A dos meses y medio del accidente que le costó la vida a David Gámez Palma, quien chocó con una yegua en la carretera Aldama-ojinaga, las autoridades aún no identifican al propietario del animal, al cual le fueron arrancados los fierros luego del percance para no ser identificado, ante esto, el fiscal de la zona Centro, Heliodoro Araiza aseguró que las investigaciones se mantienen a través de cuatro líneas, pero que no han obtenido datos sobre los propietarios.

Fue el 20 de junio cuando David Melquiades Gámez Palma circulaba a bordo de su vehículo por dicha rúa, cuando una yegua se cruzó en su camino provocando el accidente que terminó con su vida, a raíz de esto, los familiares denunciaron que fue despojado de sus pertenencias por parte de elementos de la Policía Municipal de Aldama, además de que los acusan de estar coludidos con los dueños del animal para arrancarle los fierros de identificación.

Con relación a estos hechos, se encuentran vinculados a proceso penal cuatro elementos de la Policía Municipal de Aldama, siendo estos: Eva G. C., de 31 años; Aarón Iván L. P., de 33 años; Luis Gabriel G. G., de 41 años; Gonzalo Antonio H. M., de 28 años, a quienes se les detuvo por el delito de resistencia de particulares al tratar de impedir un cateo que elementos de la fiscalía realizaron en sus domicilios con la intención de localizar los objetos que fueron sustraídos del vehículo de David Gámez.

La detención de estos oficiales se dio luego de que los familiares de David Gámez solicitaran a la gobernadora Maru Campos su intervención para esclarecer el hecho, asegurando que había protección de las autoridades municipales de Aldama tanto para los elementos policiacos como para los propietarios de la yegua.

El fiscal de la zona Centro manifestó que cuentan con cuatro líneas de investigación, pero que, hasta el momento no han podido obtener datos que permitan dar con los dueños de la yegua y aseguró que las investigaciones se mantendrán.