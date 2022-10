Aún sin fecha para audiencia vs agentes de la GN

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, representante jurídico de la familia de Jessica Estrella Silva Zamarripa, quien murió hace dos años en el enfrentamiento por el conflicto de la presa “La Boquilla”, indicó ayer que todavía no hay fecha programada para la audiencia inicial en contra de los seis elementos de la Guardia Nacional que están bajo proceso penal.

El litigante dijo desconocer el motivo por el cual no se ha agendado en los tribunales federales el caso, donde los militares siguen en prisión en una cárcel en Mazatlán. Sin embargo, dijo que corren el riesgo de que puedan salir, al vencerse el plazo de dos años de prisión preventiva.

Fue hace más de cinco meses en que se resolvió el último amparo que habían tramitado los seis imputados, donde los jueces federales no han programado la audiencia de apertura de juicio oral para sancionar a los responsables. El diputado Francisco Sánchez, quien junto a un grupo de abogados representan jurídicamente a la familia de Jéssica Silva, declaró a este medio que efectivamente concluyó en la primera semana de abril el último amparo de los acusados.

“Pero no nos han citado para la audiencia de juicio. Las notificaciones me las han hecho por correo electrónico y no me ha llegado nada, es algo extraño”, reconoció. Los seis elementos de la Guardia Nacional involucrados permanecen detenidos en la cárcel militar adscrita a la Tercera Región Militar con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Los imputados por el crimen de Jéssica Silva y el ataque a su esposo, Jaime Torres, son el teniente de infantería José Luis F., el sargento segundo Bernabé L., el cabo conductor Omar A., el cabo Rubén L., la soldado Jaqueline R. y la soldado Nayeli S. El 26 de octubre de 2020 los seis militares, comisionados el día de los hechos (8 de septiembre) en apoyo de la GN y quienes dispararon al matrimonio en ciudad Delicias, fueron presentados ante el juez de Distrito por los delitos contra la administración de justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Los seis fueron vinculados a proceso penal el 30 de octubre de ese año por el asesinato de Jéssica Estrella Silva Zamarripa, de 36 años, ataque por el que resultó herido su esposo, Jaime Torres Esquivel; los militares acusados promovieron un amparo en contra de dicha resolución, emitida por el juez de Distrito Javier Antonio Mena Quintana.

El juez Mena dictó la vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa únicamente al sargento segundo Bernabé L., quien fue el que hizo los disparos por la espalda a la pareja de civiles con su fusil de asalto. En el caso de los otros cinco coacusados, quedaron también sujetos a proceso penal pero exclusivamente por delitos contra la administración de justicia.

