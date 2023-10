'Aunque no nos gusta, se acatará la determinación de la SCJN'

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- El que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera desechar la admisión de la controversia constitucional presentada por el Gobierno del Estado en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, significa una derrota en esta lucha, sostuvo Salvador Carrejo Orozco, presidente de Coparmex.

El líder empresarial señaló que la Coparmex ha defendido a la SCJN contra los embates de quienes piensan que su voluntad está por encima de la ley y en este caso se debe ser congruente.

“La Corte emite una resolución que no nos gusta, pero debemos acatar en congruencia y si esto significa que los nuevos libros de texto gratuitos tendrán que ser distribuidos, así tendrá que ser”, dijo.

Aclaró que esto no significa que se claudicará en la lucha por preservar los valores democráticos y familiares, “pero no nos podemos oponer a la distribución de los libros de texto, si no hay más recursos legales que interponer, se tendrá que acatar la instrucción de la Corte, no hay vuelta de hoja”, mencionó.

“En esta ocasión es una determinación que no nos gusta", reiteró.

Expuso que se va a seguir previniendo a los padres de familia de los contenidos de los nuevos libros de texto a través de los diversos medios que se han implementado y se planteará que se corrigen para los siguientes ciclos escolares.

Al encontrar un adoctrinamiento burdo en los contenidos, Coparmex se ha manifestado en contra de la distribución de los nuevos libros de texto en el estado.