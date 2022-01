Ausentismo en empresas por Covid

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- La ola de contagios por el virus del COVID registrada durante las últimas semanas, ha ocasionado un alto índice de ausentismo en las empresas, debido a que quienes sospechan de ser portadores de la enfermedad deben acudir a realizarse el examen correspondiente y quienes resultan positivos, confinarse.

Lo anterior ha tenido un impacto de entre 15 y 20 por ciento en la productividad, señaló el presidente de la Confederación Patronal Mexicana -COPARMEX- en Chihuahua, Salvador Carrejo.

“Sí hay una afectación importante, hay altos índices de ausentismo por contagio o sospecha de COVID. Las personas tienen que dedicarle la mañana o a veces el día entero para descartar o confirmar la enfermedad. Los empresarios han reportado eso: ausentismo para hacerse la prueba o el confinamiento de días al dar positivos. Hay afectación entre el 15 y 20 por ciento de la productividad en las empresas derivado de esta situación que hemos estado viviendo en la ciudad en las últimas semanas”, dijo el líder empresarial.

Explicó que la estimación de las afectaciones en las empresas se ha hecho en base al modelo de negocios, debido a que algunas pueden seguir operando bajo la modalidad del Homme office, pero otras no lo pueden hacer precisamente por el modelo que manejan.

En cuanto al rendimiento de los trabajadores al prestar sus servicios desde casa, el entrevistado dijo que sí hay una caída de este cuando la persona está enferma, sin embargo, cuando se encuentran en buenas condiciones de salud han detectado que la productividad se mantiene e incluso mejora.

“El rendimiento baja si se reportan enfermos y aun así siguen con alguna responsabilidad laboral, pero lo que vimos al inicio de la pandemia es que los colaboradores no contagiados que solo cambiaron el lugar de trabajo -aunque la adaptación costó un poco al principio-no vimos afectación a la productividad e incluso en algunos casos hasta mejora. Hablamos de colaboradores sanos que cambiaron el modelo de trabajo”, explicó.

En lo que compete al apoyo que el área patronal debe prestar a los trabajadores que laboran desde casas, Carrejo indicó que, la mayoría ha cumplido solo con algunas excepciones.

“Lo que promovimos desde el principio fue cumplir con los incentivos adicionales por el costo de internet y electricidad en las casas. Hemos promovido entre las empresas para que cumplan con ello y en general ha habido cumplimiento con algunas excepciones. La verdad es que ahorita todo lo que podamos hacer para conservar las fuentes de trabajo hay que hacerlo, tenemos que adaptarnos a estas condiciones, darle prioridad a la salud de la gente y las dos partes adaptarnos a esta nueva normalidad”, indicó.

El Instituto Mexicano del Seguro Social -IMSS- informó el pasado lunes, que, a nivel nacional, más de 50 mil trabajadores inscritos oficialmente, han tramitado su permiso COVID en línea, aunque en el ámbito local no se tiene una estadística específica.

Por otra parte, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, Juan Pablo Delgado, dijo que, si bien hasta ahora no han tenido quejas formales, sí hay incertidumbre entre los trabajadores debido a que algunas empresas han optado por no pagar prestaciones a quienes laboran desde casa, a pesar de que la Ley establece como requisito único el cumplimiento de un horario.

“Hemos tenido muchas inquietudes sobre todo porque algunas empresas han optado por no entregar prestaciones como vacaciones o aguinaldo, porque dicen que no están en las empresas o unidades de producción. Decirles que, aunque no estén en la empresa el único requisito esencial que se necesita para que de manera jurídica se cumplan estas prestaciones es que esté subordinado a un horario”.

Delgado señaló que la propia Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ha detallado las condiciones en las que se debe dar el “teletrabajo”, en donde es importante que haya acuerdo entre las partes y si hay gasto extraordinario en insumos requeridos para cumplir con la obligación laboral, el patrón debe hacerse cargo.

“Debe establecerse sobre todo un acuerdo de voluntades, un acuerdo por escrito pactado por las partes y que tenga un principio de reversibilidad. Es decir, la posibilidad de establecer que no es conveniente la labor a distancia y que pueda regresar a una modalidad presencial. También es importante señalar que si existe alguna empresa que quiera modificar su contrato colectivo, la Secretaría está para informar a los trabajadores. El empleado, si está subordinado al patrón y está en su casa, no tiene por qué pagar insumos o algo extraordinario, pero se tiene que hacer un acuerdo entre las partes”, enfatizó.

En el caso de aquellos trabajadores que tienen comorbilidades que se erigen como un riesgo para el contagio de COVID, el funcionario indicó que están en su derecho de solicitar el apoyo y cumplir con sus obligaciones desde casa, pero, lo óptimo es que también hagan un acuerdo escrito.

“De preferencia es que lo mejor se haga por escrito. Se debe estipular cómo se va a proporcionar, cómo se va a dar el teletrabajo, recibir trabajo y pago de salarios en fechas estipuladas y asumir los costos derivados del mismo. La finalidad es promover el equilibrio entre las partes, que haya un trabajo digno en cuanto remuneración, capacitación, formación, seguridad social y perspectiva de género. Que puedan hacer ese acto contractual”, apuntó.

Abundó en que la Ley Federal del Trabajo contempla en el Artículo 312, las obligaciones que tanto los trabajadores como los empleadores deben cumplir.

“El boletín 002/2021 menciona las disposiciones para los trabajadores que desarrollen más del 40 por ciento de sus actividades en casa o domicilio elegido. La Ley Federal del Trabajo habla de este esquema que forma parte de algunos contratos colectivos, que deberá de trámite observarse la perspectiva de género que permita conciliar con la vida personal y disponibilidad de las personas trabajadoras. El Artículo 311 reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón; ya no me encuentro allí, pero sigo trabajando en favor del patrón. Al final del día lo que interesa es que cumpla con un horario de trabajo”, finalizó.

Según informes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el periodo del 10 al 17 de enero, se otorgaron 50 mil 967 autorizaciones del Permiso COVID-19 en el país a través de la aplicación IMSS Digital o en línea, dirigido a trabajadoras y trabajadores asegurados ante la institución de manera directa como titulares, a fin de que puedan entregarlo a sus empleadores para justificar la ausencia en sus puestos de trabajo.

Esta solicitud, indicó la dependencia federal, es únicamente para personas inscritas en el Régimen Obligatorio y que el tipo de modalidad otorgue las prestaciones en dinero, y no a quienes están inscritos en las modalidades 32 (Seguro Facultativo), 33 (Seguro de Salud para la Familia) y 40 (Continuación Voluntaria al Régimen Obligatorio).

“Con el Permiso COVID-19 las y los trabajadores que presenten contagios por el virus SARS-CoV-2 obtienen su incapacidad hasta por siete días y el pago correspondiente en su cuenta bancaria, de manera fácil, rápida y sin necesidad de realizar traslados con el fin de romper las cadenas de contagio”, dijo.

Agregó que el Permiso COVID-19 es una respuesta ante la pandemia y por ello se encuentra disponible y en funcionamiento para las personas trabajadoras con sintomatología de coronavirus, o aquellas personas asintomáticas que cuentan con una prueba de laboratorio con resultado positivo.

Quienes se encuentren en las condiciones mencionadas, deberán llenar un cuestionario para obtener su permiso a través de la aplicación IMSS Digital o el sitio web del IMSS. Allí, el trabajador deberá agregar su CURP, NSS, Código Postal y dar clic en “Iniciar” para responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. Posteriormente, el sistema le pedirá ingresar información complementaria: Número telefónico de contacto y si cuenta con prueba de enfermedad respiratoria -aunque ésta no será condicionante para el otorgamiento de Permiso COVID- cuando se presentan síntomas.

Para finalizar la solicitud, deberá proporcionar un correo electrónico y la cuenta CLABE interbancaria para recibir el pago correspondiente; al obtener el Permiso COVID-19 deberá notificarlo a su patrón con el fin de justificar la ausencia en su centro laboral.

Dicha estrategia, aseguró, no está sujeta al semáforo epidemiológico y tampoco pide como requisito obligatorio presentar una prueba COVID. La duración de este Permiso es de siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para personas asintomáticas que tienen prueba positiva.

“El Permiso COVID-19 otorga al trabajador un subsidio económico correspondiente al 60 por ciento de su salario a partir del cuarto día de incapacidad. En caso de que las personas contagiadas desarrollen síntomas más graves o molestias de la enfermedad durante la incapacidad de siete días, deberán acudir a atención médica o llamar a la línea de Orientación Médica Telefónica al 800 2222 668, a fin de prevenir complicaciones en la salud”.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo?

En enero de 2020 entró en vigor la reforma que regula el teletrabajo en México y cuyas disposiciones son, para las personas trabajadoras que desarrollen más del 40 por ciento del tiempo sus actividades en casa o en el domicilio elegido por éstas

De esta manera, quedaron establecidas en la Ley Federal del Trabajo -LFT- las reformas al Artículo 311 en materia de Teletrabajo o home office, así como las obligaciones que tanto empleadores como las y los trabajadores deben cumplir. A partir de esa fecha se reconoce el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento del patrón, por lo que no se requiere la presencia física en el centro de trabajo.

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), resaltó en su momento, que la reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo, en el caso de que este exista en la empresa; por lo que el teletrabajo y el acuerdo para implementarlo y los detalles de la modalidad deben quedar establecidos por escrito, personal o colectivamente.