Autoridad debe aplicar ley vial con rigor para abatir accidentes

Chihuahua.- La distracción de los guiadores y el exceso de velocidad son la causa del 66 por ciento de los accidentes viales presentados durante el año en la ciudad de Chihuahua, por lo que el Consejo Consultivo de Vialidad ha planteado diversas propuestas para combatir estas causales y así reducir de manera importante los percances, sobre todo aquellos que dejan víctimas mortales que, en promedio suman 6.7 por mes.

Entre enero y agosto de 2022 se registraron 6 mil 934 accidentes viales en la capital, lo que representa una reducción del 5.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2021 cuando se presentaron 7 mil 330 casos. Sin embargo, el número de personas fallecidas en estos percances creció un 15.21 por ciento al pasar de 46 a 53.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), 662 percances fueron atribuibles a la distracción del conductor, 567 al exceso de velocidad y 270 al consumo de bebidas embriagantes.

El presidente del Consejo, Joan Sarroca Rey, reparó que en tres de las seis accidentes donde perdieron la vida personas, estuvo involucrado el exceso de velocidad, por lo que llamó a las autoridades a ser más enérgicas en la aplicación de la lay y los reglamentos de vialidad y tránsito.

Sarroca Rey indicó que la ciudadanía debe ser consciente de que los límites de velocidad tienen una razón de ser, por lo que no hay justificación para no respetarlos; además, los agentes de vialidad tienen que ser rigurosos en la imposición de las sanciones previstas en la legislación pues no es necesario incrementar las multas si se aplican las normas de manera adecuada.

Explicó que, pese a la polémica que generaron, las foto-multas fueron un mecanismo exitoso que logró una reducción del 40 por ciento en accidentes e incluso hubo periodos sin decesos durante los nueve meses en que fueron aplicadas, entre los años 2015 y 2016.

No obstante, explicó que, de tomarse la decisión de retomarlas, deberán hacerse las adecuaciones necesarias para que sea un verdadero instrumento de prevención y no una medida recaudatoria.

Respecto a la distracción de los conductores, el presidente puntualizó que el uso de teléfonos celulares para “textear” mientras m anejan es cada vez más frecuente, lo que genera que desatiendan el camino y, en consecuencia, se produzcan accidentes.

Por ello, el Consejo Consultivo busca impulsar una campaña de concientización con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y Comunicación Social de Gobierno del Estado para erradicar esta mala práctica.

Entre otros aspectos que consideró importantes es fomentar y reforzar la cultura vial de toda la población para que comprendan la importancia de respetar los límites de velocidad y las señalizaciones.

Asimismo, destacó la importancia de mejor la infraestructura vial para que haya un flujo constante y seguro de los vehículos. Por ello, se les ha presentado un proyecto para renovar el sistema de semaforización de toda la ciudad que incluye más de 300 equipos, como parte del programa Centinela.

Finalmente, comentó que otra medida que se tomará para mejorar la educación vial y la actuación de la Policía Vial es hacer públicos los protocolos de abordaje de los agentes al momento de detener vehículos para que, tanto el policía como los ciudadanos se conduzcan con respeto.