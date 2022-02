Autoridades de Salud no han anunciado que vuelvan a extender lugares

Las autoridades de Salud sólo ven el tema de camas hospitalarias ocupadas, de pacientes intubados y muertes por Covid para ir al semáforo epidemiológico en rojo, pero son ellos los que no tienen la capacidad de seguir atendiendo a la ciudadanía porque no se ha visto o anunciado que volverán a extender lugares de atención y no colapsar el sistema, señaló ayer el presidente de Cocentro, Ricardo Perea García.

Dijo que ellos no tienen mentas o movilidad y el que no haya capacidad de camas, desde ahí se empieza y genera la problemática, por lo que son ellos los que no tienen capacidad de seguir atendiendo y no se ha visto o escuchado que se volverá a habilitar lugares propios para la atención del Covid-19.

Señaló que se llegó a ver algo así en su momento en el área de urgencias del IMSS, la cual fue cerrada y puso sala Covid, y ahora no lo tiene.

También se hizo lo propio en el hospital General y el hospital de Delicias se ocupó únicamente en casos Covid y no se ha hecho de nuevo. Sólo el hospital Central trabaja con áreas especiales para enfermos de esta pandemia.

Enfatizó que entonces, es el Sistema de Salud quien ha reducido mucho la capacidad de atención y deberían de activarse más. “Ellos siguen trabajando como si estuviéramos en verde y a nosotros nos hicieron trabajar en naranja”.

“Ahora sí, quieren culpar o detener al comercio y servicios, cuando ellos son los que deberían activarse principalmente para poder dar respuesta a las necesidades de la población”, señaló.

Ricardo Perea García, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro dijo que cerrar los negocios sería mortal y llevaría a la quiebra a muchos de los negocios en la ciudad de Chihuahua.

“Los gobernantes creen que es como ello lo hacen -bueno no vengan a la oficina, nos contactamos vía zoom, ahí está sueldo y compensación, nos vemos en 15 días-, pero acá es cerrar y no generar dinero; dejar de pagar impuestos y dejar de pagar servicios, dejar de comprar la materia prima de tu negocio y luego reinvertir, cuando se les ocurra reabrir”, enfatizó.

Añadió que para reinvertir se habla de una cantidad de dinero que no se ha generado en este mes y llevaría a la quiebra a muchos de los negocios.

Asimismo, indicó que está en manos de todos el evitar que el semáforo epidemiológico llegue al rojo en Chihuahua.

Ricardo Perea recordó que recientemente la gobernadora Maru Campos dijo que le preocupaba con el tema de mercados, tianguis y centros históricos, “en los cuales me imagino se refería al ambulantaje”, por lo que aquí también el Ayuntamiento debe colaborar en ese sentido.

Dijo que en ese marco y en atención a lo dicho por la titular del Ejecutivo, en Cocentro fueron los primeros temerosos en que les volvieran a cerrar y fueron los primeros en reforzar los protocolos y decirle que estaban listos paran hacer lo que se les indicara con tal de que no les cerraran los negocios.

Señaló que están comprometidos en no violar las normas, en no aceptar más aforo del permitido y reforzar el tema de las mediciones de temperatura, la sana distancia, uso de gel, y en el caso de los restaurantes, no vender alcohol sino se adquiere alimentos.

El llevar a cabo esas y otras cosas ayudarán a salir adelante, si todo mundo lo acata, recalcó el comerciante.

Sin embargo, la actuación de Gobernación Municipal ha dejado mucho que desear, ya que para los establecidos son muy estrictos y recurrentes, mientras que, para otros, tienen libre albedrío y no les pasa nada.

Agregó que se requiere que revise bien donde debe hacerlo, que se vaya a esos lugares que duran hasta las seis de la mañana trabajando.

También que controle a los ambulantes que a final de cuentas son un riesgo ya que nadie les exige que chequen temperaturas, cuiden la sana distancia, se use el gel, no tienen sus artículos tapados.

Señaló que hay declaraciones en el sentido de que esas personas hacen su esfuerzo para llevar dinero a casa, pero hay que hacer cumplir la ley. “Hay gente que roba, que hace el trasiego de droga para llevar dinero a su casa, pero eso no quiere decir que esté bien”.

Apuntó que es complicado, pero si cada quien hace lo que le toca puede sumar a que se mejoren las cosas.

Finalmente, Ricardo Perea, presidente de Cocentro reiteró que un cierre de negocios en un semáforo en rojo sería mortal para muchos negocios.

Finalmente expuso que en tiempo atrás, con las cifras que se tiene ahora de la pandemia, ya los habrían regresado a la casa, pero hoy con el tema de la vacuna y otras cosas han ayudado, pero si no pone cada uno de su parte y los Ayuntamientos no acatan lo que ha dicho la gobernadora, las cosas se complicarán más.