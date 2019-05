Avala Colegio de Arquitectos proyecto de alumbrado público

Chihuahua.- La presidenta del Colegio de Arquitectos de Chihuahua, Lorena Barrera, manfiestó que "Iluminamos Chihuahua" es un proyecto que la capital del estado necesita, ya que permitirá iniciar con la disminución de la brecha de desigualdad que existe en la ciudad además de que con él la capital contribuirá de una manera más eficiente en el cambio climático.

"Tenemos una ciudad con desigualdades y tenemos estos puntos de manchas negras, de lugares donde no tenemos una iluminación pública eficiente; eso lejos de verlo de una manera estética, lo vemos de una manera de seguridad. Tener una iluminación equitativa en toda la ciudad puede empezar a borrar un poquito esos trazos de desigualdad que existen", expresó por medio de un comunicado.

Además, dijo, que el tener una ciudad más iluminada representa una garantía de seguridad, y no solo eso, sino que, como parte de los beneficios de Iluminamos Chihuahua, se encuentra que el uso de iluminación LED ofrece la misma cantidad de luz pero con un menor consumo.

"Por mucho, creo que el proyecto es muy favorable para que nuestra ciudad sea una ciudad que contribuya de una manera eficiente con el cambio climático, por eso a mí me parece que es una buena medida, el poder hacer un cambio radical en la ciudad con recursos licitados o contratados a través de algo transparente y público" añadió.