Avala investigador de la UACH retiro de personajes de los productos

El retiro de etiquetas de personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, así como elementos interactivos que promueven entre la niñez el consumo de productos de nulo aporte nutritivo, fue aprobado por el investigador y catedrático de la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, Octavio Acosta Montes.

A través del sitio en Internet de la Universidad Autónoma de Chihuahua, señaló que, hablar de obesidad infantil y enfermedades asociadas es abordar una compleja interacción de múltiples factores de riesgo, por lo tanto, no habrá una sola medida que logre terminar con el problema, pero sin duda, este tipo de estrategias va dirigida a la población que sí desea cuidar y mejorar su alimentación.

Informó que existen múltiples estudios publicados en revistas internacionales de carácter científico, que muestran evidencia acerca de la influencia del uso de estos personajes en la publicidad dirigida a este grupo de edad para la promoción de su consumo.

Refirió que en marzo de 2020 la Universidad de Calgary, recopiló información de diversos estudios acerca del poder de la influencia de las figuras, colores brillantes y las apelaciones a la “diversión” que promueven en gran medida la ingesta de alimentos con muy bajo o nulo aporte nutritivo. Por lo que, si el objetivo es disminuir la adquisición de estos productos, se hace necesario eliminar esta estrategia de marketing.

Octavio Acosta recalcó que mientras no sea una prioridad cuidar la alimentación, no habrá manera ni regulación que alcance para cambiar conductas que se basan en nuestras decisiones, pero eso sí, al menos esto logra que se tomen más informadas y conscientes, siendo esto uno de los principales fines de la regulación.

Recordó que el 1 de abril inició oficialmente la fase 2 dentro del proceso de aplicación y regulación de la NOM-051, que menciona que todos los productos pre-envasados dirigidos a niños deberán evitar incluir en su etiqueta a personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, así como elementos interactivos, ya que promueven su consumo y pueden comprometer un estado de salud óptimo.

Sin embargo, existe entre la población muchas dudas con relación a la utilidad de quitar estos personajes de las envolturas y si esta medida realmente influirá para que los consumidores dejen de obtener estos productos dirigidos a los pequeñines, los cuales pueden afectar su salud.

Mencionó que a inicios del 2020, se publicó el análisis de la Comisión encabezada por la OMS, la UNICEF y The Lancet denominada “¿Qué futuro les espera a los niños del mundo?” en donde se revela que la salud y el futuro de todos los niños y adolescentes del mundo se encuentran en peligro inmediato, siendo una de las grandes amenazas, las prácticas de comercialización explotadoras que promueven el consumo de comida rápida muy procesada y bebidas azucaradas, alimentos con muy bajo o nulo aporte nutritivo.

Ante esta realidad, indicó que existen países como Chile que ya han tomado desde hace algunos años, medidas al respecto y eliminado estas figuras de los productos dirigidos a niños, mostrando una tendencia a la baja en la adquisición de estos.

Otro aspecto muy importante y digno de analizar, es que esta regulación se aplica solamente a aquellos productos que tienen algún sello como el de los octágonos negros o la leyenda de “contiene edulcorantes o cafeína”.

Apuntó que si se ve que están desapareciendo prácticamente todos los personajes y dibujos animados de los productos que eran frecuentemente consumidos por los niños, merece totalmente la pena preguntar “¿Qué les estábamos dando a nuestros niños?”

El especialista universitario exhortó a la sociedad a no dejarse engañar por la industria alimentaria, ya que, si sus productos no representaran un consumo excesivo de elementos no nutritivos, no tendrían que decir adiós a los personajes que acompañan sus marcas.

Finalmente exhortó a apostarle a la salud y no olvidar que siempre será la mejor opción optar por una dieta basada en alimentos frescos, variados y que apoyen la economía local.