Avanza proceso jurídico para retiro de concesión a Klifer

Chihuahua.- El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, manifestó que el proceso jurídico para el retiro de la concesión del servicio de recolección de basura domiciliaria a la empresa Klifer, tiene un avance significativo con la entrega de evidencia y documentación, sin embargo es un asunto que requiere mucho tiempo.

Esto, ya que la compañía también tiene su derecho de replicar, responder las demandas y acusaciones que se den con base mal servicio y fallas que se han presentado en los últimos años.

“Estamos en la etapa de desahogo de pruebas. Posterior a esto, se entregarán los alegatos por las partes y entraremos en que la Secretaría del Ayuntamiento habrá de emitir una resolución que determine si procede o no, la cancelación de las concesiones. Por razones obvias, no se pueden revelar los detalles pero esperemos que no tarde mucho más. Los particulares tienen la posibilidad de atacar el procedimiento o incluso un juicio de amparo, lo que nos llevaría a aumentar el tiempo para llegar a una resolución definitiva”, comentó el funcionario municipal, quien dijo que las instrucciones del alcalde, Marco Antonio Bonilla Mendoza, es llevar al pie de la letra el procedimiento para que no haya ninguna vulneración de derechos de los concesionarios pero también para que se garantice el procedimiento de cancelación.

Actualmente, ya se le retiro varias rutas, que es un avance en el proceso para la totalidad, ya que la compañía ha presentado múltiples fallas y ha quedado a deber en el servicio.

Además, dijo que el Gobierno Municipal apoyará a los empleados, quienes han denunciado recientemente faltas de pagos, otra razón más para intentar finalizar el contrato de prestación de servicio lo antes posible.

A principios de este año, se le descontó a Lifer del Norte S.A de C.V, razón social de la empresa, poco más de un millón de pesos por afectar diversas colonias en la capital cuando tuvieron fallas en el servicio por problemas internos con sus trabajadores.

jnunez@diarioch.com.mx