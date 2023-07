Ave de mal… catálogo de presagios

“Es presagio de muerte el largo eco de una campanada o su excesiva resonancia, así como la coincidencia de los tañidos de la campanilla usada para la consagración de la misa, con la de la torre de una iglesia”. Así lo establece el catálogo de supersticiones.

Y así lo aseguró, hasta su muerte, doña Elvira Torres de Blancarte, señora chapada a la antigua y miembro destacado de “la cofradía de las comadres tenebrosas”, como les llamábamos en el barrio a aquellas mujeres que se reunían en las tardes y noches en diferentes domicilios. El propósito de aquellas sesiones era, además de dejar sin cena por pura omisión a los hijos y esposos (que, en suma, podían totalizar hasta cuarenta damnificados), principalmente hacer y fabricar chismes de toda clase.

Las actividades de ese grupo eran sumamente odiadas en el barrio del Pacífico, porque puras desgracias nos traían. Por ejemplo, la doña Elvira esa, discutía muy seguido en la tienda con mi madre, quien nunca se dejó impresionar ni chantajear por las pretensiones de la ruca, en el sentido de que el nacimiento de mi hermanito menor había estado precedido por señales nefastas que auguraban una muerte muy temprana.

“Le voy a suplicar con todo respeto, vieja bruja, que no se meta en asuntos en los que nadie la llamó, así que deje en paz a mi familia, y le prohíbo que vuelva siquiera a mencionarnos”, le dijo una vez mi mamá, ya de a tiro encabronada con el chismorreo de esa mujer.

Decía ella:

“Alguien morirá pronto en la casa si se oye a una gallina imitando el canto de un gallo. Igualmente, es presagio mortal escuchar un aldabonazo en la puerta de la casa cuando tras ella no hay nadie. Es signo de muerte inmediata del enfermo, si en su habitación se oyen tres golpes en las paredes, si se desplazan solos los muebles, si se caen cuadros o si se rompen espejos sin que nadie los toque. El crujido de las tablas del suelo o de los muebles también es un mal presagio”.

Sin embargo, varios de los presagios dados a conocer por el maldito grupo de comadres, se cumplieron al punto: mi hermanito, en efecto, nació con un mal del corazón, y no resistió la operación que le hicieron en una clínica pública de Monterrey. ¡Cuál no fue la reacción de mi madre, una vez pasado el sepelio y cuando las cosas se empezaron a reacomodar después de tan funesto suceso! En un encuentro que tuvo con doña Elvira Torres de Blancarte, acusó a ésta de haber echado una maldición sobre mi familia, y si no la golpeó, fue porque el tendero don Poncho intervino para separarlas.

Cuando la velaban en su casa, como era costumbre hacerlo todavía hace unos años, sus comadres del chisme macabro hablaban de cómo ella les reveló los augurios de su muerte. Y mi madre, repentinamente arrepentida de no haberla escuchado, fue y rindió respetos a la mujer que en vida tanto odió.