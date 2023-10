Ay, papá, ¡me asustó! Pero mi padre está muerto

“¡Ay, papá, me asustó!”, le dije al hombre, quien como siempre que salía del baño, llevaba una toalla enredada a la cintura y corría descalzo hacia su recámara. Mi padre me sonrió entonces con su eterna expresión de pícaro, y me hizo una seña de adiós con la mano.

“¡Siempre saliendo así del baño! ¿Qué? ¿No se podrá comprar una bata? ¡Ay, mi papá no se compone!”, pensé, entre divertida y enojada cuando se hubo retirado él. Mi padre me había sorprendido porque no esperaba encontrármelo en ese momento, cuando salía yo de una siesta esa mañana.

Ah, carajo, me dije casi en seguida, ¡pero si mi papá está muerto!

Aunque me hago la fuerte, siempre he sabido que mi papucho nunca me dejó de hacer falta, y estoy segura de que, aunque haya muerto, por toda la vida yo me sentiré incompleta sin él. Y no es que yo no quiera a mi mami, o que considere que mi esposo y mis hijos no son importantes, pero usted sabe lo que son los padres para las niñas. Es un cariño muy especial.

El caso es que, en 1990, mi papá había muerto hacía apenas un año y yo tenía la pérdida muy reciente y muy sentida todavía. Mi gordo y yo teníamos menos de dos años de casados y yo recién había encargado bebé. Estábamos todavía solos, y ese domingo mi gordo había ido a trabajar, porque le pidió su patrón que fuera a recibir un camión que llegaba creo que de Monterrey.

Se fue entonces mi marido y yo me volví a dormir otro rato, al fin que era era domingo. Me desperté nomás para ir a hacer pipí. El caso es que me topé con mi papá, y de repente me sorprendió pero de manera muy natural, sin ningún sobresalto de por medio, sin miedo, porque yo en ese momento no me acordé de que él ya no estaba con nosotros.

Cuando caí en la cuenta de que tuve un encuentro con un muerto, me fijé también en que mi papá se había ido hacia la luz, y eso no era lógico, porque la luz a esa hora de la mañana, entraba a la casa por el lado opuesto.

También me cayó el veinte de que mi papi salió corriendo descalzo hacia una parte de esa casa donde no había ningún cuarto. Era como si la aparición se hubiera situado más bien en mi casa paterna, y no donde sucedió.

Esta historia no es, por supuesto, de miedo, ni de terror, pero sí de aparecidos, aunque debo confesar que al relatarla no siento yo temor, ni nada que se parezca a un sentimiento negativo.

Al contrario, siempre que recuerdo esa aparición, y las otras dos en las que he visto a mi padre, me invade un gran amor, y me siento reconfortada y apoyada.

Mi papá, mi adorado papuchis, siempre me acompaña, y se manifiesta ante mí cada vez que mi vida se encuentra en una encrucijada en la que mi cabeza tiende a desorientarse. Gracias, papá.