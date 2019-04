Ayer dieron vacaciones a policía que sometió a exministerial asesinado

Chihuahua.- Cuatro de los 10 elementos municipales que acudieron al arresto del exministerial Leopoldo Soto el jueves pasado, estaban citados a testificar hoy ante el Tribunal de Justicia pero no acudieron.



De dos de ellos, Alí Orozco y César Trevizo, no se dio razón para no acudir, mientras que de René López, superior de todos ellos, y Adrián Trevizo, Segundo al mando, se detalló que ayer se les autorizaron una incapacidad y vacaciones, respectivamente.



Justo estos últimos son señalados, por los testimonios de los policías detenidos por ese crimen, como las personas que sometieron al exministerial.



A Adrián Trevizo lo describen como el mas fornido y alto de ese grupo y quien habría pasado su antebrazo por el cuello de Soto para someterlo, en tanto que a López lo indican por haber golpeado al detenido.



De igual forma las declaraciones de los hoy ligados al delito indican que López les pidió acudir a Fiscalía a declarar, sin leerles sus derechos, ni arrestarlos ni informarles que serían presentados ante un juzgado por ese hecho.