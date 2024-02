Baile viral la lanza al estrellato

La camarguense Tania Villa, quien se volviera viral en redes sociales por un baile sensual realizado en un evento privado, dijo que la respuesta mediática le favoreció en número de seguidores

Con 27 años, Tania Paola López Villa se dedica a realizar y vender contenido para adultos desde hace un año y -de tres meses a la fecha- lleva a cabo eventos de ese tipo.

Aunque en la región sur es muy conocida, hace poco más de una semana saltó a la fama debido a que varios videos de ella bailando desnuda encima de una mesa de billar se volvieron vírales en redes sociales. “Me ha cambiado la vida mucho, para bien, ya que tengo muchos eventos en puerta, más seguidores, ya me conoce más gente y me están hablando para hacer publicidad a negocios y eventos públicos”, agregó.

Quien en Facebook cuenta con 16 mil seguidores, señaló que su sueño es ser actriz de contenido para adultos, “es lo que siempre he querido y me gustaría organizar eventos yo misma y también seguir asistiendo a los eventos que me contraten”.

SACADOTA DE ONDA

Sobre el evento realizado en el Bar Monterrey, en Saucillo, platicó que ella sólo iba a tomarse unas fotos, para lo que fue contratada.

“Pero luego me dijeron que bailara, por qué la mayoría quería verme y me prometían que me iba a ir muy bien, pero no fue así”.

A pesar de que en un inicio se asustó debido al impacto mediático, “dije ¿qué está pasando?, después me daban risa todos los memes y ahora pues muy bien por qué gracias a eso me están conociendo”.

Para finalizar, agradeció por los comentarios buenos y malos, “no pasa nada si hablan cosas malas con que hablen con eso tengo”.