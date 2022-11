Baja 30 por ciento robo de vehículos

El robo de vehículos en la entidad tuvo una disminución en lo que respecto a los hechos que se dieron con violencia, ya pasaron de 36 a 29 en la entidad, lo que se reflejó principalmente en Juárez y Chihuahua.

El delito refleja un repunte en octubre respecto a septiembre de un 5 por ciento aproximadamente, ya que pasó de 341 a 358, es decir un total de 17 más de un mes a otro, según datos de la Fiscalía General del Estado. El acumulado del año es de cuatro mil 672.

La dependencia emitió las cifras correspondientes a octubre en lo que respecta al delito de robo de vehículos. Durante el mes de septiembre fueron 36 las unidades robadas con violencia, mientras que 305 fueron clasificados como no violentos, los robos durante el mes pasado en total fueron 358, de los cuales 29 los clasificaron como no violentos y 329 como violentos. Octubre no es el mes con más hechos, mayo se coloca con más robos con 373.

En lo que respecta al Municipio de Chihuahua, la incidencia en septiembre fue de 118 robos sin violencia y tres de manera violenta, para un total de 121. Las cifras tuvieron una baja importante, al quedar en 82 sin violencia y dos en el otro rubro. Es decir que hubo una baja del 30 por ciento.

En el caso del Municipio de Juárez, en septiembre fueron 150 hechos no violentos y 30 clasificados como un acto con violencia, para un total de 180.

En este caso si existe un aumento, ya que los robos sin violencia fueron 214, mientras que los violentos fueron 17, para un total de 231, lo que significan 51 de incremento, que se traduce en un aumento del 27 por ciento, de un mes a otro.