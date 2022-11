Baja la temperatura en la ciudad

Chihuahua, Chih.- Según el pronóstico del clima The Weather Channel, el día de hoy la sensación térmica es de 1 grado centígrado, por la tarde la máxima alcanzará los 7 grados centígrados, mientras que transcurra el día la temperatura bajará hasta llegar a los 2 grados centígrados.

El cielo estará mayormente nublado con una humedad del 76 por ciento, y el viento alcanzará los 17 km/h.

La calidad del aire se considera satisfactoria y la contaminación atmosférica representa un riesgo escaso o nulo.

En algunos municipios de Chihuahua se presentará una ligera lluvia y caída de nieve.

Para este tiempo se recomienda abrigarse bien, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos o bebidas con vitaminas A y C y no salir de casa si no es necesario.