Bajan asesinatos de 598 a 419

Chihuahua, Chih.- Al cierre del primer trimestre de 2022, el estado de Chihuahua reporta 419 homicidios dolosos, mientras que en el mismo periodo del año anterior se contabilizaron 598 hechos, lo que representa una reducción del 29.93 por ciento equivalente a 179 hechos.

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante el presente año se registraron 146 homicidios en enero, 142 en febrero y al cierre de marzo sumaban 131. Es decir, este último mes ha sido el menos violento. Por el contrario, la Fiscalía tiene registros de que enero de 2021 concluyó con 200 hechos, febrero con 187 y marzo con 211. La estadística arroja que en la capital suman 73 asesinatos en lo que va el año, mientras que durante los tres primeros meses del 2021 se contabilizaron 97, lo que equivale a una reducción del 24.7 por ciento.

Marzo cerró con 24 muertes violentas, las cuales se suman a las 18 ocurridas en enero y las 31 que se registraron en febrero. En tanto que en 2021, enero cerró con 37 eventos, febrero con 34 y marzo con 26.

En el comparativo mensual, en la ciudad de Chihuahua hubo un descenso respecto a febrero, cuando se contaron de 31 casos, lo cual corresponde a un 22.58 por ciento menos en la cantidad de homicidios.

En Ciudad Juárez, la baja en la incidencia delictiva durante el trimestre fue del 32.52 por ciento, al pasar de 335 víctimas en los tres primeros meses de 2021, a 226 en el mismo lapso del año en curso. Marzo ha sido el mes menos violento del año en la frontera, al sumar 65 asesinatos. En enero se cometieron 79 homicidios y en febrero 82, según las cifras oficiales. El año pasado hubo 101 eventos en enero, 112 en febrero y 122 en marzo.

Este mes no sólo ha sido el más bajo en homicidios durante 2022, sino que no se había presentado una cifra igual desde octubre de 2018, que también cerró con 65 hechos.

Otro municipio que ha mostrado una baja en este delito durante el primer trimestre es Cuauhtémoc que pasó de 12 asesinatos en 2021 a 5 en este año, lo que significa una reducción de 58,33 por ciento.

En tanto que en Juárez marzo concluyó como el mes con menos homicidios registrados en 41 meses en la ciudad y logró salir del top de los tres municipios más violentos del país, sin embargo, continúa entre los más peligrosos del mundo, confirmaron autoridades policiacas y organizaciones civiles.

“La verdad es que tenemos que reducirlo todavía mucho más, tenemos que hacer mucho más esfuerzos, es mucho más trabajo el que se está haciendo”, mencionó el fiscal general del estado, Roberto Fierro Duarte.

Dijo que para lograr estas reducciones en los índices de homicidio, se han coordinado todas las dependencias de seguridad como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional para realizar detenciones importantes y trabajo preventivo.

“Sin embargo cada semana en las mesas de seguridad estamos evaluando y en las mesas regionales estamos haciendo todos los ajustes que se tengan que hacer para reducirlo todavía más, no estamos conformes, no estamos contentos, es una cifra sí, es buena pero yo no estaría levantando las campanas al vuelo todavía”, añadió.

En listado de ciudades más violentas del país por cada 100 mil habitantes, Juárez actualmente es el sexto municipio y los primeros cinco lugares son ocupados por Zamora Michoacán, Obregón Sonora, Zacatecas, Tijuana Baja California y Celaya Guanajuato.

En el ranking a nivel mundial, Juárez permanece entre los 50 municipios más violentos pero este se debe que el listado se genera cada año, indicó Guillermo En los últimos 12 meses, la taza bajó de 108 homicidios a 92 por cada 100 mil habitantes.