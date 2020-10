Bajan expectativas en turismo local

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- La industria hotelera y el turismo no tiene altas expectativas de ventas y demanda durante la próxima jornada de El Buen Fin, a causa de la situación económica y la pandemia del Covid-19, planteó la presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles de Chihuahua, Lorenza Cázares Sánchez.

Precisó que, con excepción de la zona serrana, tampoco se espera que la situación sea buena durante diciembre, ya que tradicionalmente la ocupación hotelera baja del 15 de diciembre al 15 de enero.

Cázares Sánchez estimó que hasta antes del cambio de amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico se tenía una ocupación promedio del 28 por ciento y lo más probable es que el retroceso impactará en una nueva caída en el uso de cuartos-noche.

Lorenza Cázares apuntó que debido a la fuerte generación de contagios del Covid-19 eso desalienta la movilidad de turistas a la ciudad.

No obstante, dijo que esperaría que, para los días de El Buen Fin a celebrarse del 9 al 20 de noviembre, podría haber una disminución en la incidencia, si la gente toma mayor conciencia y se cuidad en verdad.Recordó que las tendencias de altas o bajas en los contagios no se registran de inmediato sino en unas dos semanas, por lo que, para el segmento de hoteles y turistas, no cree que vaya a mejorar o tener un buen momento.

“La gente está asustada y no está viajando y los pocos que hay son en lo básico o esencial”, agregó la presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles de Chihuahua.

Señaló que en realidad se sigue cancelando o posponiendo reservaciones y ahora con el regreso al naranja, el sector se espera que se vea afectada con la ocupación que de por si no es mucha.

Proyectó que por lo menos se ve una afectación de cinco cuartos menos por hotel con esta nueva categoría a partir de esta semana.

La empresaria insistió en que no ve ninguna buena expectativa para El Buen Fin en la localidad en materia hotelera y turística. Posiblemente si se pueda tener aumento en las ventas en el sector comercial, sobre todo en el sistema en línea, pero no así en el gremio que preside.

A pregunta expresa de si al menos habría reservaciones para el próximo año, dijo que la verdad es que no ya que la gente ha estado muy tranquila y lo más probable es que hasta que no se tenga la vacuna se tendrá mucho movimiento.

La empresaria dijo que en la zona serrana sí se podría esperar un buen movimiento de turismo para la temporada decembrina, como se tuvo en julio y agosto, ya que la gente quería salir y viajar, además de que facilita el que las actividades son al aire libre.