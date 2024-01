Bajará el termómetro hasta -7º

Chihuahua, Chih.- La cuarta tormenta invernal, acompañada del Frente Frío número 25, ingresó durante la noche de ayer domingo y la madrugada de este lunes al estado de Chihuahua, lo que provocará este inicio de semana temperaturas gélidas de -5 a -7 grados centígrados en Chihuahua y Juárez respectivamente y hasta -14 grados en municipios como Madera o Balleza.

Derivado de lo anterior, Protección Civil a nivel estatal emitió una alerta en la que pide a la ciudadanía tomar precauciones sobre todo en municipios del norte de la entidad.

Como parte de la alerta se pidió a la población tomar las medidas pertinentes pues se espera la caída de nieve y agua nieve en municipios del norte del estado como lo son Juárez, Janos, Ascensión, Madera, Nuevo Casas Grandes y Ahumada. Esto podría propiciar el congelamiento y cierre de tramos carreteros en la entidad por lo que se pidió no viajar de no ser necesario y no hacerlo durante la noche o madrugada.

Asimismo el pronóstico indica que las rachas de viento podrían superar los 55 kilómetros por hora (km/h) en territorio de los municipios de Juárez, Guadalupe, Ascensión, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio y Chihuahua (Majalca).

En el municipio de Chihuahua no se descarta alguna precipitación, sobre todo en la zona norte. Sin embargo sí se afirmó que se espera el marcado descenso en el termómetro.

Ante esta contingencia meteorológica cabe recordar que desde la Secretaría de Educación se informó a la ciudadanía que queda a consideración de los responsables de familia el llevar o no a sus hijos a los planteles escolares.

Este lunes se contempla el regreso de 693 mil estudiantes de Educación Básica, sin embargo ante las condiciones adversas no habrá sanciones por faltar a clases. Sin embargo, maestros y directivos se encontrarán en los centros escolares para recibir a los niños que acudan.