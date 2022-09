Bajará inseguridad 'a como dé lugar'

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Tras concluir agosto con 204 homicidios dolosos en la entidad, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, manifestó que se redoblarán esfuerzos para bajar los índices delictivos “a como dé lugar”.

Jáuregui Moreno manifestó que tanto el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, como el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, han trabajado para poder mejorar las condiciones de seguridad en la entidad, lo que se refleja en una reducción de los asesinatos con respecto al año pasado.

En agosto de 2021 se contabilizaron 228 víctimas de homicidio, lo que representa un 10.52 por ciento más que lo registrado en el mismo mes de 2022. Sin embargo, el secretario consideró que estos pequeños logros de ninguna manera son satisfactorios, pues los hechos violentos siguen siendo elevados y como Estado, deben estar a la altura de las necesidades de la población.

“Tenemos mejores cifras que el año pasado, pero eso no nos sirve de nada, siguen siendo muchos y nosotros tenemos que aplicarnos para que no sean los casos que estamos hoy teniendo. Hay un mejoramiento pero que no es satisfactorio”, acotó.

Pese a la reducción respecto al año pasado, agosto se colocó como el segundo mes más violento de este 2022, sólo por debajo de junio que cerró con 206 muertes. Además, Ciudad Juárez registró un repunte del 9 por ciento respecto al mes anterior, al pasar de 111 hechos en julio a 121.

Asimismo, en la capital se han mantenido los mismos niveles de violencia durante los últimos cuatro meses. En agosto se perpetraron 46 casos asesinatos, misma cantidad que en julio, mientras que en junio y mayo ocurrieron 45 hechos.

César Jáuregui puntualizó que la seguridad pública es un tema complejo y multifactorial que no sólo involucra a las autoridades estatales, sino de la federación y de los municipios, por lo que se tiene que mantener la coordinación para que cada instancia cumpla con las responsabilidades que le corresponden.

“Se están haciendo esfuerzos, el estado está haciendo lo que le toca, el gobierno federal lo que le toca, en este momento no nos podemos vanagloriar nadie por los resultado en esa materia, pero ese va a ser el hueso duro de roer donde este gobierno se va a gastar los dientes y vamos a tratar de, a como dé lugar, bajar los índices que tenemos hasta ahorita”, sentenció.

Reconoció que las autoridades no han logrado brindar a los chihuahuenses la seguridad “de primera” que se merecen.

En el estado han muerto de manera violenta mil 361 personas durante este 2022, lo que equivale a un 21.82 por ciento menos que lo reportado en el mismo periodo de 2021, cuando se cometieron mil 741 hechos. Sin embargo, en los últimos tres meses de este año, la incidencia de homicidios no ha bajado de 200 hechos.

Ya ayer se registró el primer asesinato del mes en la capital en la colonia Los Arcos, donde un hombre fue atacado a balazos en la sala de un domicilio ubicado en las calles Arco de Mausoleo y Arcos de Bevento.