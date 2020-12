Bajó gasto en obsequios de Navidad; lo atribuyen al Covid

El Diario

Los mexicanos gastarán en promedio cuatro mil 300 pesos en la compra de regalos para celebrar la Navidad, un 17 por ciento menos respecto al año pasado, cuando se gastó unos cinco mil 045 pesos en promedio, según sondeo de la firma Kantar.

Planteó que la pandemia no solo modificó los hábitos de las personas, sino también la manera de celebrar las fiestas decembrinas.

El 72 por ciento de la gente consultada indicó que festejara en casa con su familia más cercana, una cifra por encima del 58% del 2019.

Señaló que en el marco de la pandemia del Covid-19, no todos los hogares planean hacer algo esta temporada, ya que el siete por ciento de los entrevistados respondió que no harán nada o no festejarán en estas fechas.

La respuesta porcentual en ese sentido prácticamente se duplicó comparada con el sondeo realizado en 2019.

Un 67 por ciento de los encuestados dijo que colocará en su hogar adornos navideños y solo el tres por ciento proyectó salir de viaje o tomar vacaciones.

Según el reporte, el 50 por ciento de los mexicanos preparan la cena desde cero, incluido el horneado de pago o lomo, la elaboración de la ensalada navideña, el ponche y otros platillos típicos de temporada.

La firma indicó que, aunque los mexicanos no dejarán de dar obsequios en la presente temporada y aunque buscan hacer pequeñas adaptaciones, requerirán de dar al menos unos seis presentes.

A pesar de la pandemia, el 52 por ciento de los encuestados contemplan las tiendas departamentales como su principal lugar de compra, seguidos del supermercado y el Internet.