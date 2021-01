Bazares, opción para la cuesta de enero

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Bazares de artículos de segunda mano en la ciudad se han convertido para muchos chihuahuenses en otra salida para la cuesta de enero, además del empeño, sólo que en este caso se obtiene un mayor ingreso, pero el bien ya no es recuperable.

Otoniel Armando Ledezma, quien se dedica a este tipo de comercio desde hace 18 años relató que debido a la pandemia la cuesta de enero pegó más duro en las economías familiares, lo que incentivó a que varios acudieran a los bazares en busca de vender artículos de segundo uso para salir del apuro, sin importar que a diferencia del empeño, estos ya no se puedan recuperar, no obstante la situación no pinta mejor para los comerciantes, según explicó Ledezma.

“Sí tienen la necesidad de venir a ofrecerme, pero ha habido pocas compras, porque por lo mismo que hay bajas ventas por el desempleo, pues yo no tengo para pagarles a todos los que vienen a vender”, comentó.

Si bien en su comercio vende todo tipo de línea blanca, artículos electrónicos, calentones, que han sido de los más solicitados en la temporada, actualmente las ventas no se comparan con los ofrecimientos de compra de los propios ciudadanos que buscan tampoco no malbaratar sus artículos.

En este sentido, muchos de ellos buscan por ejemplo sumarse a tianguis en las colonias, donde pueden vender sin intermediarios, sin embargo esto representa trabajar al menos jornadas en distintos días para sacar algo de dinero durante esta cuesta.