'Becarios están en micro y pequeñas empresas'

Chihuahua.- Un total de 9 mil 547 jóvenes forman parte del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro en Chihuahua, por el cual reciben capacitación en alguna empresa y una beca mensual.

De este total un 73 por ciento se encuentran en la iniciativa privada; sin embargo, se trata de micro, pequeñas y medianas empresas en su mayoría, informó Avril Gómez, coordinadora estatal del programa en el estado.

Lo anterior en referencia a las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini, quien aseguró que no cuentan con registro de que hubiera alguno de estos becarios y aprendices al menos en las empresas afiliadas a la CCE.

“A nivel local especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas son las que han aprovechado el programa. La mayoría está incluso en cámaras como Canaco, o muchas no participan en cámaras empresariales. ¿Quiénes?, por ejemplo el panadero que hacía 100 piezas de pan a la semana tiene ahora dos becarios y ahora hace 300 y recibe un gran beneficio de productividad”, destacó Gómez.

Añadió que no obstante hay empresas grandes como Bimbo, Telcel o Coca-Cola las cuales destacan por haber contratado a varios de sus becarios, con lo que entonces estos dejan de formar parte de esta estadística y se convierten en empleados.

Destacó que en un inicio hubo distintos acercamientos con cámaras empresariales, sobre todo con Canaco y Canacintra a nivel local, con el fin de concretar los registros y dar información sobre dicho programa en el que destaca el pago de una beca mensual para los aprendices, así como su afiliación al seguro social.

No obstante tras cumplir con la meta de llegar al millón de jóvenes a nivel nacional, ya no existió este tipo de acercamientos; sin embargo, la coordinadora en Chihuahua detalló que las empresas no necesitan realizar los trámites con ellos, sino que pueden hacerlo en línea tanto si son empresas como si son becarios, con lo que detalló se evita corrupción y clientelismo.

Para corroborar que el programa funciona, la coordinadora acotó que en la actualidad cuentan con las figura de “Mentores de la Nación”, parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y que son visitadores para constatar en las empresas que los becarios y empresas cumplen con su responsabilidad para evitar un mal uso del programa.

Asimismo, el nombre de cada una de los centros de trabajo que participan, así como estadísticas del número de becarios se encuentran disponibles para consulta en la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo. stps.gob.mx. Actualmente existen 3 mil 081 centros de trabajo registrados que ofrecen en total 11 mil 640 vacantes verificadas para 9 mil 457 jóvenes que ya se están capacitando y reciben una beca 73 por ciento están en la iniciativa privada, 23.8 por ciento en el sector público y tan sólo 2.3 en el sector social. Mientras tanto otros 10 mil 833 jóvenes están registrados en la plataforma y listos para escoger una capacitación, por lo que serán parte del programa hasta que inicien la misma.