Beneficiará a 406 mil aumento salarial

Alrededor de 406 mil trabajadores formales e informales que perciben un salario mínimo en la entidad, según datos de Inegi, se beneficiarán con el incremento salarial del 20 por ciento aprobado a partir de enero del 2023. Tras ser avalado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el ingreso salarial subirá de 260.34 a 312.41 pesos diarios en la frontera, y de 172.87 a 207.44 pesos en el resto de la entidad. El ajuste porcentual al salario anunciado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fue cuestionado ayer nuevamente por los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Canaco, Canacintra y Coparmex, por considerar que no hay las condiciones para que las empresas hagan frente a ese incremento. Sin embargo, precisaron que sí hay necesidad de mejorar los niveles salariales de los colaboradores, y para ello, también las empresas necesitan más incentivos y facilidades para operar y hacer frente a este nuevo incremento. Aunque los datos de Inegi apuntan a que en la entidad, el 33.1 por ciento del millón 229 mil 819 trabajadores que había en el estado al tercer trimestre del 2022, percibía un salario mínimo, de acuerdo con los datos de afiliación al IMSS, sólo mil 379 trabajadores estaban registrados con un ingreso equivalente a octubre del presente año, de los cuales, en la ciudad capital laboraban 503. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que en el ámbito nacional, se beneficiarán 6.4 millones de trabajadores con el incremento al salario mínimo a partir del 2023, y destacó que la nación ascendió 31 posiciones en el nivel internacional con respecto al 2020 colocándose en lugar 50 de 135 países. Detalló que los trabajadores de la frontera norte percibirán mil 584 pesos adicionales por mes en tanto que los del interior del país dispondrán de mil 052 pesos más por mes, por el ajuste al salario mínimo. Necesitamos un empujón al salario, pero no en esos niveles: Baeza El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Federico Baeza apuntó que se otorgó un incremento salarial muy alto y no están de acuerdo con éste, ya que no hay las condiciones en la economía para que las empresas puedan pagar eso, el Impuesto Sobre Nómina y las prestaciones de ley. Apuntó que hay que darle un buen empujón al salario, pero no en esos niveles, aunque el incremento salarial debiera ser en partes, planteó. Subrayó que los líderes empresariales de la ciudad han declarado que, el 20 por ciento es muy elevado y más bien debió ser entre el 9 al 14 por ciento. Baeza Mares preguntó cuáles serán las facilidades que se le darán a los negocios para que puedan seguir siendo competitivas y generar una economía más robusta en el siguiente año para poder cumplir con las nuevas obligaciones salariales y prestaciones. El presidente del CCE indicó que los incrementos salariales esperados, así como el costo de las vacaciones y suplencias, la regulación excesiva de las empresas, los costos de los energéticos, la necesidad de comprar nuevos software y tecnología para atender la nueva facturación y sistema fiscal, entre otros, no da para que las empresas incrementen el salario un 20%. Dijo que entienden que los colaboradores necesitan ganar más, que el poder adquisitivo está muy rezagado en México, pero hablar del 20 por ciento “son palabras mayores”. Requieren empresas beneficios para solventar el aumento: Armendáriz El presidente de Canaco, Omar Armendáriz indicó que ven bien el incremento autorizado al salario mínimo, pero se está dejando de lado la arista de cómo darle beneficios a las empresas en la carga impositiva para poder solventar ese aumento. Informó que en la institución estaban haciendo un estudio sobre el salario para hacer una propuesta casi de carácter moral con la pregunta ¿Qué pasaría si aumentamos el salario mínimo en Chihuahua? De la Redacción / El Diario El incremento salarial del 20 por ciento al salario mínimo, resulta insuficiente y sigue siendo precario si se toma en cuenta que los precios de muchos productos ya aumentaron en ese y más porcentaje, señaló ayer el secretario general de la CTM, Jorge Doroteo Zapata García. “Aunque hoy se oye mucho un 20 por ciento, a cantidades que no se estaba acostumbrado en los aumentos salariales, los trabajadores siguen en las mismas condiciones”, enfatizó. Indicó que si bien ha subido el salario, también los precios de los bienes y servicios se han encarecido en cantidades no competitivas y llevan a los trabajadores a tener un ingreso precario. Jorge Doroteo Zapata dijo que la misma consejera de Asuntos Laborales de EU en México, afirmó que en el país se paga un 16 por ciento de lo que gana un trabajador allá en el mismo puesto produciendo lo mismo, por lo que se debe subir los salarios para ser competitivos en el mercado internacional. Informó que donde la CTM tiene sindicatos en la industria maquiladora, la cual nunca los ha querido, ya se pudieron de acuerdo para ofrecer entre un siete y nueve por ciento de aumento salarial en Chihuahua y Ciudad Juárez. Beneficiará a 406 mil trabajadores Subirá 20% salario mínimo en enero -Pide IP incentivos para poder cumplir Apuntó que con ello, lógicamente habría más poder adquisitivo y derrama económica, pero también con un contexto de buscar también incentivos para los empresarios en impuestos y la base gravable tan pesada que se tiene, para poder generar ese apoyo e incremento, sin golpear en el flujo de las empresas. El presidente de Canaco, precisó que ven bien el incremento autorizado al mínimo, ya que a final de cuentas si la gente trae dinero, también genera derrama económica. Sin embargo, se deja de lado la arista de ver cómo se puede hacer para que los comerciantes y empresarios tengan beneficios para poder solventar ese poco flujo. Apuntó que el incremento al salario se ve bien, de inicio, y ahora tendrán que ser más eficientes operativamente en las empresas para poder aportar ese incremento al salario mínimo. El mínimo alcanzará a salarios que eran superiores: Valadez Los aumentos que se han dado en los salarios mínimos en los últimos años y estos brincos tan grandes han ido alcanzando salarios que eran muy superiores “y esto traerá un ajuste en los precios de los productos y la inflación también jugara su parte”, consideró ayer el presidente de Canacintra, Antonio Valadez. Señaló que con este incremento salarial provocará muchos desajustes, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, ya que este ajuste viene acompañado al aumento en vacaciones. El presidente de Canacintra dijo que se requerirá hacer ajustes importantes a los presupuestos de las empresas y revisen el aumento de sus costos laborales para el 2023. Señaló que, las empresas tiene cada vez una carga administrativa más pesada y el hecho de que se les diga sube el 20 por ciento al salario, seguramente llevará a un tema que tendrá que aplicarse a los costos y puede generar con ello, un aumento de precios. Antonio Valadez apuntó que, para el sector privado el aumento salarial debería ser muy acorde a la inflación para no generar que, como muchos años atrás, el ajuste salarial se pulverice con una serie de aumentos a principios del año.

Las Pymes serán las más presionadas: Coparmex El presidente de la Coparmex, Salvador Carrejo Orozco dijo que el 20 por ciento de aumento al salario mínimo, generará una fuerte presión para las micro y pequeñas empresas, y si bien es cierto que tendrá sus efectos en aquellos que solo a los que ganan el salario mínimo, que en la ciudad de Chihuahua es un mucho menor en el promedio nacional, no deja de ser un referente para los incrementos generales.

Precisó que, obviamente no se daría en la misma proporción y será imposible de cumplir, sí mete presión a los incrementos salariales entre aquellos que no ganan el mínimo.

Reiteró que el aumento salarial, que en un principio se hablaba de una postura de arranque del 30 por ciento, lo cual era insostenible, con lo aprobado se meterá una fuerte presión para las micro y pequeñas empresas, y en las medianas y grandes será marginal, porque aquí difícilmente se puede encontrar que alguien gane el mínimo.

Agregó que en las micro y pequeña empresa, cuya capacidad financiera es mas limitada puede ser más afectada y estará más comprometida con el incremento, que fue por decisión unánime, está un tanto alejada del 9 por ciento más un MIR de 5 o 6 puntos adicionales.

El presidente de Coparmex, apuntó que no se ve hasta el momento, ninguna política pública de parte del gobierno federal que favorezca la productividad de las empresas y no se ven tampoco para el corto plazo que favorezcan a las empresas.

Apuntó que están ciertos de que se requiere mejorar las condiciones de los colabores en términos de salario, vacaciones y condiciones laborales, pero también perciben una ausencia de política publica para desregular la carga fiscal, laboral, que es excesiva y genera un costo importante que hace cada vez más complicada la operación de las empresas.

