Bernardo, pequeño gigante en el ajedrez

Chihuahua.- A sus 13 años, Bernardo Rojas Reyes ha puesto en alto a Chihuahua y a todo México al participar en varias competencias de ajedrez, siendo las más importantes en El Salvador y en Ecuador.

“Yo juego ajedrez desde hace siete años y mis mejores torneos han sido uno que representé a México en El Salvador y en Ecuador, pero también he estado en otras partes del país como en León, Mazatlán, Aguascalientes y en la Ciudad de México”, expresó Bernardo.

El gusto hacia esta actividad surgió cuando este pequeño, (quien actualmente cursa el segundo grado de secundaria), vio este deporte mental como un juego de guerra.

“Mi papá me explicó cómo se movían las piezas, y él me dijo que era como un juego de guerra y pues, desde ahí me gustó la idea y comencé a agarrarle cariño”.

Al preguntarle a Bernardo cómo se siente al representar a México a nivel internacional, él respondió que eso le da mucha satisfacción debido a la experiencia no sólo de jugar sino también de conocer otras partes del mundo y otras culturas.

“Me hace sentir muy bien, me gusta competir pero también me guata el poder viajar; la experiencia de conocer otros países y conocer a otras personas también está muy padre”, expresó Bernardo entre risas.

Él actualmente tiene más de 40 medallas y una parte fundamental a lo largo de este camino, han sido su mamá y su papá quienes desde siempre lo han apoyado.

“Siempre han intentado estar ahí conmigo apoyándome cuando ganaba, pero también cuando perdía y eso me hacía sentir bien y también mis maestros me han impulsado mucho”.

Durante la entrevista, Bernardo invitó a otros niños que estén interesados en este deporte a que lo practiquen ya que, según sus palabras, esta actividad es muy bonita.

“Está muy padre el juego y cuando lo empiezas a entender, te das cuenta de que no es un juego de piezas así sin más, a mí me gusta mucho”.

UN PADRE ORGULLOSO

En este mismo sentido, Alejandro Rojas, padre de Bernardo, agradeció la existencia de su hijo y dijo sentirse muy orgulloso de él y de todo lo que ha logrado.

“Para mí, tener un hijo como Bernardo es un orgullo, porque él ha mostrado actitudes casi para todo lo que se le ha planteado desde niño. La verdad es que tener un niño como él es un privilegio”.