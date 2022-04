Bibiana, policía especializada en atención a violencia familiar

Chihuahua, Chih.- "Desde niña me llamó la atención el uniforme y el porte de los policías, y cada vez que los veía imaginaba que eran como súper héroes, lo que me despertó la inquietud de que en el futuro yo también podría ser policía, por eso cuando me informaron que fui aceptada para cursar la academia, brinqué de alegría al saber que tenía en mis manos esa oportunidad de convertirme en policía".

Así se expresa la cadete Bibiana Angélica quien con satisfacción, esfuerzo y hasta sacrificio ve culminado su deseo de niña al llegar al final de la preparación que la convertirá en una de las primeras policías graduadas con especialidad en atención a violencia familiar junto a 52 cadetes más.

A sus 29 años de edad, Bibiana cuenta con una licenciatura en Derecho por parte de UNIVER, (Centro de Estudios Universitarios) y a partir de este 11 de abril se sumará a las filas de la Dirección de Seguridad Pública como Policía de Academia, desde donde quiere hacer un buen trabajo y romper paradigmas para demostrar que trabaja en una corporación compuesta por personas con valores.

La recién graduada explica que durante los 5 meses de preparación se convirtió en mejor persona y logró incluso cambiar sus hábitos: "fue una experiencia enriquecedora pues cambié hábitos que jamás imaginé sería capaz de lograr, como madrugar, hacer deporte y tener la condición para correr 20 kilómetros o más; hábitos maravillosos que no quiero perder".

Si bien al inicio llegó temerosa y con incertidumbre, al paso de los meses y la convivencia diaria con sus compañeros se dio un cambio al grado de pensar que hoy sin pensarlo, la amistad llegó al grado de dar la vida por cualquiera de ellos.

"Yo me siento otra persona diferente a cuando llegué, la instrucción superó por mucho mis expectativas en mi sueño de ser policía, que hoy veo logrado gracias a quien nos dio la oportunidad de cumplirlos", refiere emocionada la agente policial y agrega: "todo esto lo pude lograr gracias al apoyo de mi familia, porque cuando se tiene ese apoyo al 100 por ciento, nada para ti es imposible en esta vida y por estoy muy agradecida con ellos", expresa.

Bibiana Angélica es parte de los 53 próximos policías municipales de la primera generación de la administración actual y primera también con especialidad en atención a violencia familiar; dentro de las materias y competencias básicas de la función policial que recibió, se encuentran derechos humanos, perspectiva de género, derecho penal, delitos en particular, protocolos de atención a niñas, niños y adolescentes y taller de mediación policial.

Además, justicia cívica, doctrina policial, valores, criminología y medicina forense, redacción IPH, defensa personal y acondicionamiento físico, entre otras. La duración de la academia en el Instituto Superior de Seguridad Chihuahua, constó de 5 meses y busca incrementar el número de policías municipales para brindar mayor seguridad en el municipio.