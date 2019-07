Bicipuertos, ¿alguien los usa?

Chihuahua.- La desatención de bici puertos en la zona Centro de la ciudad es muy evidente, ya que no hay promoción para el uso de este mobiliario urbano, el cual formaba parte de un plan de movilidad muy ambicioso para sistemas de transporte alternativos por parte de la Administración Municipal.

No obstante, actualmente estos espacios son utilizados principalmente en los corredores peatonales como el de la Calle Victoria, en la Morelos y Libertad, sin embargo hay otras zonas donde no se les ha dado mantenimiento y no suelen usarlos por temor a un robo, según comentaron franeleros que cuidan vehículos.

Desde el 2015, se ha intentado promover la movilidad no motorizada, por lo cual, el Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua (Implan), había anunciado un sistema de bici pública, similar al utilizado en la Ciudad de México, al fin de promover esto como medio de transporte e incluso tener bicipuertos en las estaciones de la Ruta Troncal del ahora "MetroBús".

Además, se mencionó que habrá bicicletas para uso ciudadanos, que implementaría todo un sistema de renta o préstamos del transporte para distancias cortas como en el Centro, algo que disminuiría el congestionamiento vial.

Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, así como la Dirección de Transporte, de la actual administración estatal, anunció que desarrollaría toda la planificación al dejar sin mayor intervención al Implan de Chihuahua.

Por su parte, el actual director del Implan, Carlos Hernández Velasco, había informado sobre varios proyectos de movilidad que ya tenían estudios bien definidos, así como formas de impulsar medios de transportes no contaminantes y mejorar el entorno a uno más ecológico y amigable.

No obstante, dichos planteamientos aún no los han tomado las administraciones estatales y municipales para implementar próximamente.