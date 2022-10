Bienvenido Augusto López a Chihuahua; nosotros sí respetamos: Maru

Chihuahua, Chih.- “Quiero reitérale la bienvenida al estado de Chihuahua pese a sus expresiones, lo importante es lo que nos une”, declaró la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, al referirse a los comentarios en días pasados del secretario de Gobernación a nivel federal (Segob), Adán Augusto López, acerca de que los tabasqueños eran más inteligentes que los norteños.

Ante esto la mandataria estatal afirmó que en Chihuahua sí se respeta y lo importante de las autoridades es trabajar por el bien de la gente.

Además, mencionó que se tenía una reunión programada para hoy, sábado 22 de octubre, pero con la Sesión Solemne en el Congreso local donde se desveló el nombre de Luis H. Álvarez en letras doradas, se tuvo que posponer hasta nuevo aviso.

En relación con los comentarios del funcionario federal, se debió a varias incompatibilidades con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por lo que el oriundo de Tabsco al igual que el presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, al referirse textualmente ala frase que dijo “Los del norte dicen que no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pero lo que no saben es que nosotros somos muchos más inteligentes que ellos", fue el comentario del titular de la Segob.