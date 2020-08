Bomberos: dar siempre lo mejor

El Diario

Jesús David Ramos de 30 años y José salas Domínguez de 61, son dos bomberos chihuahuenses pertenecientes a la Estación 1, quienes han vivido experiencias muy distintas al estar marcada una brecha generacional en la forma de desempeñar su labor, sin embargo los une la vocación de servir a la comunidad.

No obstante, este año la celebración del Día del Bombero el próximo 22 de agosto será muy diferente a otros tiempos, ya que con la contingencia generada por el Covid-19, las reuniones sociales no pueden realizarse y el festejo será de otra manera, quizás más virtual o reconocimientos por separado por parte de la administración municipal.

El bombero de academia Jesús David Ramos Cereceres, quien lleva siete años en la corporación, ha vivido los mejores momentos, ya que reconoce que el equipamiento, unidades, aparatos, entre otros aspectos ayudan a realizar el trabajo con más eficacia, hay capacitaciones constantes y siempre hay mucho apoyo por parte de las autoridades, razón por la que está todavía más convencido de su vocación.

Con esos, dos hijos, uno de 11 y otro de cinco años, sabe que su familia están orgullosos de él al dedicarse a un oficio tan noble, lleno de sacrificio pero mucha satisfacción, así que a pesar de la situación actual de la pandemia, las labores que realizan no cesan, especialmente en temporada de calor, donde los incendios son más comunes, así como fugas de gas en los hogares.

Actualmente es responsable de la estación ubicada en la calle cuarta esquina con Urquidi de la colonia Santa Rosa, donde conviven elementos hombres y mujeres de todas las edades, pero con un único objetivo, dar lo mejor de sí para el servicio.

En contraste, está el bombero segundo, José Salas Domínguez, quien con 29 años al servicio, próximamente se jubilará, pero reconoce que extrañará la camaradería que siempre ha caracterizado al Cuerpo de Bomberos a lo largo de los años.

Reconoció que los tiempos ha cambiado mucho, ya que en un principio él junto con sus compañeros debían combatir incendios prácticamente con uniforme y sin mayores protecciones, había limitaciones y muchos eran simples voluntarios que no recibían ninguna remuneración, una labor muy difícil, llena de adrenalina, de gusto, satisfacción y descubrirse a sí mismo.

Aunque actualmente por la edad y por la pandemia, se encuentra en el almacén de equipamiento, insumos y demás, tiene un rango alto, es tratado con respeto, pero también se aprende mucho por los años de experiencia, razón por la que es frecuentemente buscado por sus compañeros más jóvenes para algún consejo.

Solamente tiene a su esposa con quien espera retirarse a una localidad alejada para vivir tranquilamente lejos del ruido de la ciudad, pero con el orgullo de pertenecer a una de las corporaciones más benévolas y admiradas.

En cuanto a la celebración de los elementos, la autoridad municipal no ha emitido algún posicionamiento, pero se espera que el día no pase desapercibido aunque las actividades como se tenían acostumbrados tales como la llamada “Semana del Bombero” no se podrá realizar como tal.