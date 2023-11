'Borrachazo' deja carambola de 4 autos frente a Pemex

El Diario El Diario El Diario

Chihuahua, Chih.- El conductor de una pick up Dodge Ram de color rojo, el cual viajaba en aparente estado de ebriedad, terminó por impactar fuertemente contra una pick up Ford F-150 doble cabina que hacía su alto correspondiente, proyectándola contra un vehículo Subaru Forester y éste remata contra un Ford Figo que circulaba por la zona; en el lugar no hubo heridos de consideración, solo cuantiosos daños materiales.

El hecho se registró sobre la calle Fuentes Mares a la altura de la planta de Pemex, en sentido de este a oeste.

Por lo que elementos de Policía Vial acudieron al lugar y tuvieron que cerrar un sentido y desviar los vehículos por el otro carril debido a que quedaron vehículos regados así como partes de los automóviles involucrados. El conductor responsable fue puesto bajo arresto por manejar en un alto grado de ebriedad y causar daños a varias unidades.

Personal de grúas se encargó de retirar los automóviles involucrados ya que presentaban daños considerables, elementos de Policía Vial se encargaron de realizar el croquis correspondiente.