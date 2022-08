Brenda López, un ejemplo y un soporte de la comunidad Guarijío

Tomada de internet

Chihuahua.- Para Brenda López, quien pertenece a la comunidad Guarijío, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas constituye una fecha que representa felicidad y orgullo, pero también, es algo que genera un poco de tristeza, esto debido a que su pueblo, es uno de los que se encuentra en peligro de desaparición.

“Tengo 32 años y soy originaria de Uruachi, Chihuahua, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua y bueno, yo llegué a la capital cuando tenía como 10 años, mi mamá vino a trabajar, y yo empecé a estudiar la secundaria aquí.

Para ella, el estudiar fue una de las cosas más importantes y una motivación para ayudar a personas que pertenecen a su comunidad.

“Decidí estudiar esta carrera, en una idea de apoyar a la gente; eso fue lo que me impulsó, y ya estando ahí, me di cuenta de que es una carrera muy bonita y, además, es una carrera en la que siempre tienes que estar estudiando y superándote y eso me gusta mucho”.

El 9 de agosto fue Día Internacional de los Pueblos Indígenas; así lo estableció, en 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en 1982.

Actualmente, Brenda, trabaja en el Instituto Estatal Electoral en el área de participación ciudadana y coordinación de grupos étnicos y pueblos indígenas.

“Yo soy traductora interprete del pueblo Guarijío, pero, además, trato de apoyar a la gente de la comunidad cuando se ven involucrados en juicios orales; constantemente voy y vengo, a veces, simplemente para darles ánimos a los más jóvenes para que sigan estudiando o ayudarles de otras maneras”.

Según sus palabras, ella espera poder regresar un poco de lo que ha aprendido a lo largo de estos años, y así poder retribuirlo.

Actualmente, hay alrededor de 2 mil 500 hablantes del Guarijío.

“Sólo esperamos que la cultura no se extinga y que se siga promoviendo para que esta prevalezca”, dijo Brenda.

En torno a esta fecha, la joven hizo un llamado a la comunidad y a las autoridades para que haya respeto y no exista la discriminación hacia los pueblos indígenas que hay en el país y en el estado, ya que todos y todas merecen el respeto y la garantía a sus derechos humanos.