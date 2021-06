Brenda Loya, madre de 2 niñas, víctima degollada en la colonia Revolución

Brenda Daniela Loya Flores, de apenas 25 años y madre de dos hijas de cinco y seis años, fue la víctima de asesinato el pasado domingo 6 de junio, cuyo cuerpo fue encontrado con visibles huellas de tortura en calles de la colonia Revolución. A unos cuantos metros de la escena donde fueron abandonados sus restos, en la que permanecen las manchas de sangre, una pinta exige justicia por el feminicidio de otra chihuahuense: “Karelly Rodríguez vive, Ni una +”, mientras a unas calles de ahí, familiares y conocidos lamentan el homicidio de Brenda, otra más.

Vecinos del lugar en el que fue encontrado su cuerpo señalaron que en esta colonia, --señalada por la Mesa de Seguridad Ciudadana, como una de las más conflictivas en cuanto a crímenes de algo impacto como homicidios-, el consumo y venta de drogas y la existencia de picaderos es una problemática evidente que las autoridades no enfrentan.

“En la mañana que la dejaron en la calle no pudimos verle ni la cara, supimos cuando estaban aquí todos los policías. Y es que aquí hay muchos indigentes que van y compran droga aquí a la vuelta de donde fue encontrado el cuerpo, pensamos que era una de estas personas que andan por aquí”, comentó uno de los vecinos del sector.

“Esto es algo que no se veía. Aquí era tranquilo, pero empezaron a llegar gentes desde el año pasado, pero no les llega la poli, yo creo están pagando una buena feria, porque la poli sabe, pero no llega, se hace pendeja”, condenó otro de los entrevistados.

En el caso específico de Brenda, conocidos señalaron que fue mucha la brutalidad con la que la asesinaron, pues al momento de identificar sus tatuajes observaron severas contusiones en la espalda, asimismo fue degollada con un arma punzocortante, tal como ha sido el caso de tres mujeres más en esta ciudad en menos de un mes.

Allegados a la mujer señalaron que la madre habría caído en un problema de consumo de drogas, sin embargo, dijeron desconocer las motivaciones por las que fue asesinada, así como porque el crimen se realizó “con tanta saña”, ya que la recuerdan como una persona conocida en la colonia, a quien veían regularmente.

El cuerpo de Brenda fue velado el pasado martes por sus familiares y amigos, quienes en redes sociales también lamentaron este brutal asesinato y mandaron mensajes de consuelo y resignación.