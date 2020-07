Brinda consejos a mujeres chihuahuenses

El Diario

La cantante profesional, influencer, madre soltera y sicóloga, Anna Ivette Chavira de 28 años, compartió parte de su experiencia al enfrentar los comportamientos misóginos en su vida profesional y personal, que gracias a una buena autoestima, terapia, ha sabido hacer frente, salir adelante.

Ella es la vocalista de “Flashback Rock Band” que amenizaba las noches en el restaurante y bar “La Sotolería” en la Calle Morelos e Independencia en el Centro de la ciudad, además de otras colaboraciones musicales, de donde obtenía sus ingresos, así como las terapias psicológicas presenciales, lo que tuvo que cesar con la contingencia sanitaria derivada del coronavirus, pero se reanudaron.

Con 17 años como cantante, ha tenido muchas presentaciones e incluso grabó un disco de country, abrió conciertos a artistas internacionales, colaboraciones con otros músicos, pero también incursionó en el mundo del teatro en obras y musicales.

Ha trabajado en la función pública en programas contra adicciones, se ha convertido en toda una influencer en redes sociales, especialmente Facebook, instagram y Tik-tok, y el mejor empleo del mundo, ser mamá, dijo con mucha alegría.

Su entusiasmo no ha sido gratis, ya que ha pasado por muchas situaciones difíciles, entre ellas boicot por una expareja, quien en lugar de apoyarla en su carrera musical, la limitó, así como otras personas que por actitudes misóginas, no querían dejarla crecer.

“Lo más sabido es cuando tenía 18 años, estaba emocionada por ir a México a seguir las etapas de audición para La Academia. No quedé, pero en ese entonces estaba como juez Enrique Guzmán y me ofreció una beca para estudiar en el CEA de Televisa y que podía impulsar la carrera artística.

Cuando le comenté a quien en ese momento era mi pareja, me prohibió, me chantajeó con decirme que si prefería eso a él. En ese momento yo no ví lo que hacía, pensé que era amor, pero su actitud, sus comentarios fueron misóginos, no sabía y caí”, platicó la artista chihuahuense.

Aunque reconoció que aún cuando el reconocido cantante ofreció el apoyo, le advirtió sobre el mundo de la farándula y los riesgos que podía enfrentar al ser mujer, lo aprovechados que son los hombres y también las mujeres, sin embargo ni siquiera lo pudo intentar, debido a que hizo más caso a lo que sentía por su pareja y el miedo a perderlo, incluso cuando su familia apoyaba su carrera.

No fue la primera vez que sufrió de estas conductas, ya que algunas relaciones sentimentales fueron desde sutilezas, desacreditaciones, maltratos, así como quienes envidiaban en el ámbito profesional artístico y académico, pero gracias a las ganas de salir adelante, al amor por su hijo, al apoyo de sus seres queridos y el ir a terapia, ha logrado consolidarse, reflejar una autoestima elevada y poder aconsejar empáticamente cuando alguien sufre de este tipo de acciones.

Aceptó que la misoginia no es una conducta propia de los varones, ya que incluso las mujeres también caen en acciones, pero al estar mayormente marcada en los hombres, se debe trabajar mucho para reconocer que se tiene un problema, que es necesario ir a terapia sicológica.

“Saber que tienes un problema no es debilidad, sino lo contrario, es fortaleza. No es normal el comportamiento misógino, se debe tratar con terapia porque puede acrecentarse.

Pero así como pueden buscar ayuda para no tener estas conductas, también las mujeres que sufren, deben acudir, reconocer que hay un círculo vicioso, un patrón a seguir, que no pueden ser felices cuando se les violenta”, manifestó la sicóloga, quien invitó a toda la comunidad a hacer chequeo sicológico, así como el médico, porque mientras estén mejor todos mentalmente, menos se tendrán conductas misóginas o al contario, misandrias, un tema que reconoció existe pero lo dejará para otro día.

Actualmente es muy popular en redes sociales con sus colaboraciones musicales, interpretaciones, que le han brindado buenos comentarios por su melodiosa voz y carisma, además de varios videos divertidos y elocuentes, que la han vuelto en un ícono de buena vibra y energía tanto en Facebook como Instagram bajo el nombre de MatrushkaCh.