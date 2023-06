Britney, otra menor desaparecida

Chihuahua, Chih.- Britney Corona Estrada, de 14 años, es una más de las niñas y adolescentes que se encuentran desaparecidas en el estado de Chihuahua. La última vez que se supo acerca de su paradero fue el pasado 31 de mayo en Creel, Bocoyna.

La menor de edad nació el seis de mayo en la localidad anteriormente mencionada y al momento de su ausencia, ella traía consigo un pantalón de mezclilla color azul claro, una blusa de color café y unos botines beige.

Debido a esto, la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), activó la Alerta Amber y actualmente, continúa con las labores de búsqueda.

De acuerdo con la pesquisa, Britney tiene una estatura de 154 centímetros, pesa 54 kilogramos, es de tez trigueña clara y es de complexión regular.

Además, ella tiene cabello lacio, abundante, negro; es de ojos café oscuro, cara ovalada, nariz recta mediana y boca simétrica.

Apenas el día de ayer se cumplió un año de Alexa Itzel Núñez Sierra, desaparecida el pasado cinco de junio del 2022.

Hace doce meses que Pablo Gerardo G.M., presuntamente raptó a la menor en la colonia Genaro Vázquez luego de disparar en contra de la madre de la menor de edad, la señora Marisol N.

Ellas no son las únicas niñas en calidad de ausente, ya que también Alondra Nolasco Corpus de nueve años, desapareció de su cama la madrugada del 18 de septiembre de 2017 y hasta la fecha, no se sabe nada de ella ni del presunto responsable Ramiro C. C., abuelastro de la víctima.

Su madre, Jessica Corpus, la buscó sin cansancio hasta el 14 de octubre del año pasado, día en el que perdió la vida a causa de una enfermedad que la mantuvo hospitalizada varias semanas en el Hospital Morelos del IMSS.