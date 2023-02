Brutal ataque de las ratas

El Bronx.- Los chillidos de la bebita despertaron a todos los vecinos, y todas las luces se encendieron en el pozo de ventanas laterales en aquel horrible edificio de ladrillos pardos, como todos en el sur del Bronx.

“¿Qué pasa, coño, mexicanito?”, le gritó a mi compadre aquel puertorriqueño del piso de abajo que siempre lo cabuleaba en la parada del autobús.

“¡Por Dios, atiendan esos berridos, que no se puede dormir!”, gritó alguien más, en reproche porque era madrugada de lunes, primer día laborable de la semana.

Mi compadre Rey estaba todavía dormido-muerto de puro borracho, y no se dio cuenta del alboroto, pero mi comadrita Antonia sí salió corriendo hacia el cuarto de la niña, donde todavía encontró a las ratas comiéndole el rostro a mi ahijadita.

Yo siempre tuve a mi compadre Rey como un irresponsable, pero confié en que cambiaría cuando se viera casado y con obligaciones. Después del súbito enamoramiento y noviazgo que tuvo con aquella chava preciosa de Acatlán, Puebla, a la que juntos conocimos en una kermés el día de la virgen de Guadalupe, y con la que se casó, el Rey quedó como idiota, peor que cuando soltero.

Apenas trabajaba Rey como por obligación. Se la vivía embriagándose con sus amigos del restaurant, y sospecho que de los 230 míseros dólares que le daban por semana, ni la mitad entraba para las necesidades del departamento.

La desgracia empezó a gestarse cuando las autoridades sanitarias informaron que había llegado una plaga de ratas al barrio del sur del Bronx. Recorrieron los brigadistas edificio por edificio de aquel ghetto inmundo habitado por parias, los más miserables y degradados de toda la Gran Manzana.

Todo el sector de la Calle 138, desde la estación de la avenida Tercera hasta la avenida Brook, fue desinfectado, todo, menos el departamento de mi compadre. Raymundo fue el único que, por pura güeva de no dejar pasar a los fumigadores, su departamento no fue protegido de las ratas.

En las televisoras locales, así como en los periódicos y el radio, en llamativos carteles puestos en las estaciones del subterráneo y en las paradas de autobús, se alertó a los residentes. Se nos dieron recomendaciones tan elementales como no dejar comida destapada en la mesa, ni migajas sueltas que pudieran atraer a los roedores. Se nos dijo muy claramente que, por ninguna razón, se debía dejar a los niños con galletas o cualquier comida en la boca, de noche.

Todo eso le entró a mi compadre por una oreja y le salió por la otra.

Esa noche quise matar a mi compadre, y no lo hice porque se me interpuso Antonia y porque al final me dio lástima el pobre infeliz que se retorcía del llanto.

Es que Raymundo había llegado aquella noche cuando ya mi comadre y la niña estaban dormidas, y el idiota, según él para congraciarse con ellas, les había comprado una caja de donas.

Le tendió el briago la caja a mi comadre, y ella lo mandó a dormir.

El Rey fue entonces a la cunita de mi ahijada y la despertó sólo para dejarle en la boca una dona glaseada.

Las ratas no necesitaron más invitación que el dulce olor a jarabe de maple, y cuando terminaron con el pan empezaron a devorar los labiecitos de la niña, siguieron con la carita y con el cuello, y entonces fue cuando se desangró y murió en medio de atroces dolores.

Al estúpido aquel lo dejó la Toñita, y yo hice entonces lo que debí haber hecho desde que ambos conocimos a la adorable muchacha: le di mi nombre, mi amor y las atenciones que merecía, y nos consolamos por la pérdida de aquella niña a la que tanto quisimos.