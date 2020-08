"Burla transporte público acuerdo sanitario"

El Diario

Las medidas sanitarias han sido burladas tanto por los usuarios como por los operadores, pues no se respeta la sana distancia ni se hace uso del cubrebocas, afirmó el gobernador Javier Corral Jurado, quien amagó con establecer sanciones más severas a quienes incumplan con estas restricciones, sin especificar cuáles serían las consecuencias.

El mandatario señaló que el transporte público se ha convertido en un foco de infección muy peligroso, debido a que no se han respetado los lineamientos sanitarios y hay choferes que no portan cubrebocas y suben el pasaje aun y cuando la unidad ya va a más del 50 por ciento de su capacidad, que es como deben circular.

Actualmente, de acuerdo con el director de Transporte, David Holguín, las sanciones para el transporte público que no cumpla con estas medidas van desde los 3,500 hasta los 7 mil pesos y no hay descuentos por pronto pago ni algún otro beneficio. Hasta el momento permanecen dos unidades bajo resguardo, pues los propietarios no han pagado la infracción.

Corral Jurado lamentó la postura que han asumido en el trasporte público, tanto usuarios como concesionarios y operadores, que no acatan las recomendaciones y que debido a esa irresponsabilidad se afecta a toda la población, pues de esa manera es complicado reducir el nivel de contagios que se tiene en el estado.

Aunque no precisó qué tipo de sanciones se contempla establecer, anunció que tendrán que ser más severas para que todos los sectores de la población realicen un esfuerzo conjunto en la misma dirección.