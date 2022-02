Busca Maru que se indemnice a familia de Jessica Silva

Chihuahua.— El miércoles 23 de febrero se escribió otro capítulo del conflicto por el agua en Chihuahua con la liberación de Andrés Valles Valles, detenido hace 7 meses durante las protestas en la presa La Boquilla, por lo que ahora podrá llevar su proceso en libertad.

Tras la excarcelación de Valles, la gobernadora Maru Campos Galván indicó que finalmente se está disolviendo el conflicto surgido a finales de 2019 por la extracción de agua de La Boquilla para el pago del tratado con Estados Unidos, y se ha abierto la puerta a los acuerdos con el gobierno Federal.

Sobre la revocación de la prisión preventiva impuesta a Valles, la mandataria agradeció a las autoridades federales por su coadyuvancia para lograr que el líder productor dejara la cárcel y que pueda seguir con su proceso en libertad. Añadió que seguirán acompañándolo, incluso con asesoría legal si él lo solicitara.

“Estamos contentos que se vayan disolviendo los problemas y ya vayamos generando la paz y el buen entendimiento para este conflicto tan fuerte que hubo ya hace más de dos años en el tema de la presa La Boquilla”, dijo la mandataria.

Sin embargo, advirtió que la lucha por el vital líquido es permanente y que, para proteger, hay que pensar en soluciones a mediano y largo plazo.

En particular, reparó sobre la necesidad de transitar hacia cultivos que requieran mucho menos agua para su producción, como es el caso de la nuez, el maíz, el frijol o el chile, que tradicionalmente se siembran en el estado, pero que también representan un reto en materia de sustentabilidad.

“Es una lucha permanente, es una lucha que no termina y no es nada más en el estadio de Chihuahua, es en el norte del país. Todos cuidamos lo más valioso para nuestras vidas que es el agua... Lo importante es pensar en soluciones a mediano y largo plazo, pensar en esta transición a otro tipo de cultivos no nada más la nuez, el maíz, el frijol o el chile que pueden requerir más agua, sino otro tipo de cultivos que pueden venderse a un mayor precio y requieren menor cantidad de agua”, expresó.

La lucha por el agua dejó también víctimas como Jessica Silva, quien fue asesinada por elementos de la Guardia Nacional el 8 de septiembre del año 2020 en la carretera Delicias-Meoqui, cuando volvía justo a su marido Jaime Torres de una protesta en La Boquilla.

Al respecto, Campos Galván indicó que no se descarta la posibilidad de que el gobierno estatal indemnice a la familia. Refirió que en varios ocasiones se ha reunido con la madre de Jesi, así como con su esposo Jaime, quien resultó gravemente herido por los disparos de los elementos castrenses. “No descarto una indemnización para ella, su esposo y sus hijos... Lo importante es que estén cubiertos y abrazos por alguna institución”, dijo Campos al señalar que los deudos de Jesi no han recibido apoyo económico de la Federación.

Adelantó que volverá a buscar a la familia de la productora, ahora se logró resolver la situación de Andrés Valles Valles.