Busca Municipio acuerdo con Palacio del Sol para no ser embargado

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que se encuentran en pláticas con los propietarios del Hotel Palacio del Sol, ubicado en el Centro de la ciudad, a fin de que puedan liquidar el adeudo de casi 12 millones de pesos por Impuesto Predial para así, evitar un embargo y un posible remate en el futuro.

“Estamos haciendo las gestiones de cobro y por supuesto, viendo la situación del remate, que no solo lo hacemos con ellos sino con cualquier deudor que exceda el monto considerable. Esperemos asegurar el pago del Predial. Hay coordinación y comunicación, pero el tema es el recursos que no se cuenta con él, pero hay mecanismos que se pueden utilizar para asegurar el cobro”, comentó el alcalde, quien reconoció que aún no hay algún avance pero el canal de comunicación se mantiene.

El icónico edificio debe sólo por el impuesto Predial cinco millones de pesos, sin embargo por las sanciones, retrasos y omisiones, entre otros factores, la suma se elevó.

El Municipio ha anunciado que durante todo julio y agosto, existe el descuento del 70 por ciento en recargos del Impuesto Predial para todas las cuentas, por lo que sería una oportunidad ideal para comenzar a pagar mucho menos de lo que actualmente se debe.

En días recientes se colocaron todo tipo de muebles a la venta como sillones, camas, cuadros, sillas, lámparas, mesas, vitrinas, ya que no se contempla alguna reapertura de este icónico lugar, uno de los más populares y visitados durante la década de los 90 y gran parte de los 2000, pero que hace casi tres años ha dejado de operar, así como cambios de administración.

El edificio tiene una altura superior a los 85 metros y está ubicado en las avenidas Independencia y Niños Héroes en el Centro de la ciudad.

Tiene una superficie de terreno de mil 419 metros cuadrados y 14 mil 571 m2 de construcción, el cual fue durante varios años muy reconocido por ser un hotel de lujo que albergó artistas internacionales, nacionales, deportistas y políticos.

Se destacaba por su alta cocina, lugares de esparcimiento, así como por su número de habitaciones.

El hotel Palacio del Sol, actualmente en el abandono desde 2019 y que ahora remata su mobiliario, encierra una historia de casi 40 años, pues comenzó a operar desde 1983, con algunas interrupciones entre cambios de administración.

