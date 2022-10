Busca Municipio tener 100 por ciento en transparencia

/ Carmen Yazmín Hidalgo Posada

La actual administración municipal que encabeza Marco Antonio Bonilla Mendoza, se ha dedicado constantemente a mejorar y profesionalizar los procesos para tener una transparencia real más allá de la que por ley está obligada la autoridad, razón por la que se busca que durante estos tres años se tenga una calificación perfecta y un 100 por ciento en transparentar los datos, comentó la coordinadora de Transparencia y Gobierno Abierto del Municipio, Carmen Yazmín Hidalgo Posada.

En entrevista para El Diario de Chihuahua, la funcionaria destacó que todo su equipo de trabajo está enfocado en capturar toda la información requerida para que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tenga todos los datos, así como responder de una manera más adecuada, con orientación y más rápido, lo que ha posicionado al municipio como uno de los cinco en todo el país con mejores resultados.

La dependencia busca brindar a la población una política abierta con información clara, constante y precisa por medio de la implementación de procesos innovadores y necesarios, con el objetivo de encontrar soluciones a las distintas problemáticas que manifieste la comunidad chihuahuense.

Es por ello, que desde el 2016 en la gestión de la hoy, gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, cuando era subcoordinación, se enfocó el trabajo en mejorar la transparencia de una manera más ágil y eficiente, por lo que la continuidad con el actual Gobierno Municipal, que subió al nivel de gabinete, ha permitido que el engranaje funcione y varias instancias reconozcan el compromiso para trasparentar lo más posible.

Una dinámica muy vital ha sido la de tener enlaces en cada una de las dependencias municipales, que se encargan de recabar todos los datos que tienen, recursos, programas, acciones, gastos, ingresos, una labor muy importante. “Yo sí quiero agradecer a estos enlaces que tenemos, ya que hacen un trabajo titánico y sin ellos, no podríamos tener los resultados como hasta ahora, con calificaciones y reconocimientos.

Nos hacen fuertes y se los reconocemos”, expresó la funcionaria municipal. Recordó que recientemente, la organización Ciudadanos en Participación Activa (CEPAC), informó que, en la última evaluación realizada a través de la herramienta Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), el Municipio de Chihuahua, alcanzó una calificación de 99.7 por ciento en transparencia, lo que coloca a la actual administración dentro de los municipios más transparentes a nivel nacional. Con esta calificación, Chihuahua, se posiciona en el ranking de las cinco capitales del país y está a un paso de lograr la excelencia desde el Órgano Interno de Control, con el Programa Municipal de Testigos Sociales, que dará cumplimiento con la presencia de ciudadanos dentro de los Comités de Adquisiciones y de Obras.

El resultado de Cimtra, es compartido con los ciudadanos que le dicen sí a la capital con una participación activa y compromete a la administración a seguir en la ruta hacia la competitividad, formando parte del mapa internacional de gobiernos abiertos evaluados por organizamos internacionales como la Open Government Partnership y PEFA Check.

Con esto, el Gobierno Municipal tiene la oportunidad de mejorar en lo relativo a la reglamentación de las contrataciones arrendamientos y contratos de servicios que el Ayuntamiento realiza, para pronto levantar la bandera blanca para alcanzar el 100 por ciento.

La coordinadora manifestó que Cimtra califica a más de 200 municipios en todo el país desde el 2002 y participan en el organismo representantes de diversas organizaciones como Coparmex, Canacintra, Consejo Coordinador Empresarial, Canagraf, el Sistema de Administración Tributaria, Celiderh y otros más.

“Nos hemos esforzado mucho para cumplirle y responder lo más rápido posible al ciudadano. Que no sean los 10 días hábiles cuando utilizan la Plataforma Nacional de Transparencia, sino en menor tiempo, mínimo tres días o menos. En caso de que no nos compete algo, el mismo día y además orientarlo a donde se puede dirigir, no solamente decirle que no es competencia del Municipio”, platicó Hidalgo Posada.

Destacó que en la planta baja del Edificio Del Real en Calle Victoria e Independencia, está un módulo de atención a los ciudadanos, donde pueden acudir a hacer cualquier pregunta que desee y se le hará una cuenta, orientará totalmente y facilitará para que pueda en un futuro utilizar la PNT, un servicio totalmente gratuito y a disposición de cualquier persona. En cuanto a las preguntas más frecuentes, son los salarios de los funcionarios, los cuales incluso en el portal mismo del Ayuntamiento se puede saber desde el alcalde, regidores y gabinete.

Al segunda pregunta con más frecuencia es de proyectos como obras pública, nombres empresas, compras y adquisiciones. También son populares aquellos cuestionamientos sobre el cuidado al medio ambiente cuando se realizan diferentes obras. También, comentó que hay confusiones como preguntas relacionadas a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que es de competencia estatal u otras relacionadas al gobierno federal.

Fue muy clara en que hay información de reserva por motivaos de seguridad o de protección de datos personales, que la ley lo permite. Esto, es como expedientes médicos, domicilios de ciertas personas, o cualquier información que ponga en riesgo la seguridad de una persona, su familia y allegados.

Así como información relacionada a la competencia entre empresas cuando hay algún concurso de licitación, que pudiera ser vulnerable a espionaje corporativo, entre otras. Destacó que el compromiso actual es el de tener formalmente un plan de gobierno abierto, ya que al haber entrado al Open Government Partnership, se tienen responsabilidades de transparencia muy específicas que hay que cumplir. “Seremos el primer municipio que tenemos un plan de gobierno abierto. Está el nacional y los estatales, pero sin dudad, el gobierno municipal es el más cercano a la gente y ya comenzamos con éste. Esperamos tenerlo estandarizado y completado para mayo del próximo año. Será una herramienta para que el ciudadano participe y cocree.

Se invitarán a los ciudadanos, se harán temas, mesas, asociaciones, instituciones. Se ciudadanizará el plan para hacer lo que el alcalde ha dicho, ser un gobierno lo más ciudadanizado posible”, comentó la titular de esta coordinación.

Agregó que con el trabajo que se ha realizado, las próximas administraciones sólo tendrán que darle seguimiento y continuar con las mejoras, pero no se podrá eliminar o desmantelar, ya que sienta las bases para que sea un ejemplo de gobierno totalmente abierto al ciudadano y trasparente.

“Es muy importante la transparencia en todo gobierno. Que el ciudadano tenga la información, porque entre más se oculta, más se puede volver dictadura un gobierno. Vivimos en una democracia y nos interesa que avance, no retroceda, por eso estamos trabajando tan arduamente”, argumentó.

jnunez@diarioch.com.mx