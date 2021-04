Busca músico apoyo en la Líber... sin gente

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- José Rivas, de 45 años de edad y de la etnia rarámuri acudió ayer a las calles del Centro como cada fin de semana para tocar su violín, y se encontró con pocas personas, por lo que debió estar más tiempo en la calle Libertad, donde se instala. Rivas perdió sus piernas tras un accidente y ahora vive de su violín, pero en estos tiempos la situación ha sido más complicada para él.

“Yo me caí y me quebré los pies, y como soy diabético pues me afectó más.

Ahorita hay poca gente pero alguna me apoya poquito”, comentó. Rivas, quien tiene aún hijos y nietos a quienes apoya, señaló que la única opción que encontró tras su accidente es llevar algo de música a las calles y pedir por ello algún apoyo.