Busca TSJ abatir rezago en quejas de responsabilidad administrativa

Chihuahua.- Un número importante de expedientes presentados en la Unidad de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado se encontraban totalmente abandonos, reconoció la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, quien añadió que es objetivo del Consejo de la Judicatura, resolver la mayor cantidad de asuntos para acabar con este rezago.

Hernández Acosta indicó que durante la última sesión del Consejo se lograron desahogar entre 8 y 10 asuntos que se encontraban detenidos. Refirió que, a raíz de esto, comenzaron a moverse varios expedientes que estaba “empolvados”, prácticamente olvidados en cajas y cajones.

Refirió que, aunque los asuntos que estaba detenidos no son una cantidad excesiva, si representan un número importante de casos que no tienen porque haberse dejado de lado, motivo por el cual buscará que el Consejo sesione mensualmente para destrabar todos los expedientes y ponerse al corriente hasta 2022.

“No son muchos, pero son suficientes y no tienen por qué estar parados. Estaban totalmente paralizados, algunos que ni siquiera conocíamos, que encontramos en una caja, en un cajón es muy extraño”, dijo.

La titular del TSJ manifestó que no tiene elementos para acreditar que haya habido alguna negligencia o dolo en el abandono de estos expedientes, sin embargo, no descarta que existieran intereses particulares para no darles seguimiento o, de plano, una mera falta de atención.

“Hemos ido encontrado a cuenta gota, uno por acá otro por acá, eso nos pasó en diciembre con las ratificaciones (de jueces) no había expedientes, no se integraron. Pero estamos avanzando, es muchísimo el tiempo que pasamos aquí, no queremos que la sociedad piensa o proyectar que no estamos haciendo nada o que estamos defendiendo a favoreciendo a alguien”, sentenció.

La magistrada también reparó que el avance en el desahogo de asuntos de responsabilidad administrativa es, de por sí, lento, a lo que se le suma que en dos meses pueden llegar hasta 100 quejas a la Unidad de Responsabilidad Administrativa, muchas de la cuales son, en realidad, asuntos jurisdiccionales que debe resolverse mediante apelaciones, amparos u otros medios.

No obstante, reiteró que no se dejará de trabajar para hacer que todos los temas avancen con la celeridad que ameritan.

Tal es el caso de la denuncia de David Alberto Contreras Gamboa, exjuez Cuarto de lo Familiar, que fue acusado en 2018 de malversar cerca de 6 millones de pesos del Poder Judicial, junto a su secretaria y escribiente.

Ducha investigación inició en febrero de 2018, con una primera denuncia, luego en octubre de ese mismo año se presentó una segunda queja. El juzgador se separó de su cargo el 31 de agosto de 2020, y este año se hicieron nuevos movimientos en el expediente que no había avanzado.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron del 2013 al 2017, en el Juzgado Cuarto Familiar, actualmente Noveno Familiar por audiencias del distrito judicial Morelos, donde el entonces juez titular, Contreras Gamboa, junto a su secretaria Judicial, Silvia María Fuentes Espinoza, y la escribiente Nancy Rocío Flores García, cometieron un desfalco que asciende a 6 millones 099 mil 705.26 pesos, a través de la firma de cientos de billetes de depósitos que habían sido consignados en el juzgado para el pago de pensiones alimenticias.

Fue este 2022, cuando el Poder Judicial resolvió un recurso de revocación promovido por David Contreras, señalando que la falta por abuso de funciones no había prescrito y, por lo tanto será responsable dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, además de que se hicieron las notificaciones pertinentes a la Fiscalía General del Estado por responsabilidades penales.

