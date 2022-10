Buscan a Martín Fernández; desapareció el 4 de octubre

Ante la desesperación y angustia de no saber nada sobre el paradero de su padre, Martín Fernández y sus otros dos hermanos, emprendieron una exhaustiva búsqueda desde el pasado martes y hasta el día de ayer, para intentar encontrar a Martín Fernández Morales desaparecido desde el cuatro de octubre.

“Él vive en una granja; la última vez que hablé con él fue un día antes de su desaparición, me dijo que vendería una troca que tenía y que ya habían llegado las personas que querían comprarla. Al otro día le mandé mensajes, pero no le llegaban. Le dije a mi hermano que vive por aquellos rumbos que fuera a ver si estaba bien, pero mi papá ya no estaba”, expresó Martín Fernández, hijo de la persona desaparecida.

Luego de ingresar a la granja la cual se ubica en “Granjas del Valle”, los familiares de la víctima se dieron cuenta de que en el lugar había restos de sangre y que la troca tampoco estaba.

“Llegamos y vimos que la troca ya no estaba y que la moto de mi papá estaba tirada, su casco estaba roto al igual que sus lentes; también había un charco de sangre y había un camino que señalaba que él había sido arrastrado muy seguramente para llevárselo”.

Ante esa situación, familiares y amigos se han reunido para hacer rastreos de búsqueda en la colonia Granjas del Valle, rumbo a las Curvas del Perico y en las Industrias.

“Hemos ido a esos lugares porque son los últimos sitios en donde se tuvo señal del GPS y donde también se vio la troca por última vez; ya hemos buscado en las carreteras, en los ríos, en lugares despoblados pero no hemos tenido éxito, sólo esperamos que mi papá esté con bien”, dijo Martín.

En lo que respecta al trato con la autoridad, Martín refirió que están buscando la manera de que la policía vaya y haga rastreos con drones.

“Nosotros ya hemos ido a muchos lugares, hemos buscado de 7:00 de la mañana hasta la noche sin obtener resultados; queremos también que las autoridades nos apoyen”.

De acuerdo con la pesquisa Martín Fernández Morales tiene 53 años, es originario de Chihuahua, mide 180 centímetros, pesa 92 kilogramos, es de tez rosada, complexión regular, tiene el cabello regular, lacio, castaño claro; ojos café claro, alargados; cara ovalada, nariz recta, mediana; y boca elevada, mediana.

Como señas particulares, él tiene un tatuaje de una cruz con un pañuelo y el nombre de Martín, Brenda, Judith y José Ángel en el lado izquierdo de la espalda.

En caso de contar con información acerca de su paradero pueden comunicarse al 089 y/o al 911.

“Les pedimos por favor que si alguien sabe algo de mi papá nos lo diga. Sus hijas e hijos estamos muy preocupados por él”, finalizó Martín.

