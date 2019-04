Buscan a víctimas de atentado en La Hacienda para declaración

Chihuahua.- Las personas que el 14 de abril pasado fueron atacadas en el interior del Drive Inn La Hacienda, identificados como Katia Saraí de 20 años de edad, Eduardo Alejandro de 24 y Óscar Iván de 23, estan siendo buscados por la Fiscalía para que rindan declaración sobre los hechos.



Katia Saraí presenta heridas en pierna y tórax; Eduardo Alejandro en ambas piernas y un rozón en cabeza; Óscar Iván lesión en pierna derecha.



Las personas fueron dadas de alta del hospital, pero no acudieron ante el Ministerio Público para rendir la declaración y proporcionar información, es por ello que los investigadores los buscan para que aporten datos a la indagatoria en la que aparecen como víctimas directas.



Sobre este caso, también trascendió que el auto Jetta de color negro con impactos de arma de fuego que fue localizado en privada de Juárez a espaldas de La Hacienda, es propiedad de un civil que se encontraba dentro del drive inn en el momento de la agresión, pero que tras lo ocurrido intentó marcharse a su casa, sin embargo, un neumático sufrió daño y dejó la unidad en ese lugar, aunque regresó al siguiente día pero ya estaba asegurado. Se realizaron los trámites necesarios para regresarlo al dueño.



En cuanto al negocio, la Fiscalía informó que no ha sido liberado por lo que no puede entrar en funciones hasta el momento, ya que es parte de la investigación.



Los otros vehículos en los que estaban los lesionados y que fueron asegurados en la escena, un Jetta de color blanco y un BMW azul con placas de Texas, siguen asegurados como parte de la evidencia, como lo son 23 casquillos calibre .223 y 5 de 9mm, que quedaron en el lugar.