Buscan adultos mayores revertir abrogaciones regresivas de Corral

Francisco López/ El Diario Francisco López/ El Diario

Chihuahua.– La organización social en defensa de los ex braceros será parte de la organización civil “Como te vez me vi y como me vez te verás”, que busca el retorno de las pensiones a los adultos mayores que les quitó Javier Corral en 2018.

Junto con un grupo de adultos mayores y personas con discapacidad, el vocero de la organización, Fidel Chávez, se presentó en el Congreso del Estado para pedir una legislación que regrese el derecho, bajo el principio de que Corral aplicó una regresividad de derechos, que buscan establecer de nuevo.

La diputada Magdalena Rentería de Morena, comentó que ya trabajan en una propuesta que pasará a las comisiones de Desarrollo Social y de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con el fin de establecer una pensión para cada miembro de la asociación civil por parte del estado, equivalente a por lo menos medio salario mínimo diario.

Chávez, comentó que en el estado existen más de 300 mil adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad, quienes reciben 2 mil 400 pesos de pensión por parte de la Secretaría de Bienestar, que no basta para cubrir las necesidades mínimas.

En plena segunda guerra mundial, año 1942, se activó el Programa Bracero en el cual el gobierno de México facilitaba la disposición de trabajadores agrícolas a Estados Unidos, el cual se alargó hasta 1967 para cubrir la demanda de mano de obra que generó también la guerra de Corea, y la falta de mano de obra estadounidense.

A 81 años el Estado Mexicano debe al Movimiento Bracero más de 5 billones de pesos, pues nunca entregó los fondos de retiro que depositó el gobierno vecino al mexicano, que correspondía al 10 por ciento del total del pago.