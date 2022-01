Buscan algodoneros importar semilllas

Los productores de algodón se pronunciaron ayer porque el Gobierno Federal les permita importar semilla genéticamente modificada de última generación, ya que al no tener acceso a ese insumo son aventajados por sus homólogos de Estados Unidos quienes producen mejores fibras con ese recurso, y ahora ellos pierden cada vez más mercado.

Raúl Treviño, presidente del Comité Nacional Producto Algodón manifestó que el cultivo de algodón está en riesgo en México ya que en el 2018 ha bajado en un 35 por ciento de la siembra en el país y si no se autoriza la importación en dos o tres años se corre el riesgo de no tener semilla para algodón genéticamente y se tendría que importar unos dos millones de pacas anualmente.

Actualmente los productores de algodón no cuentan con la semilla genéticamente modificada, ya que la Semarnat ha negado 19 solicitudes argumentando que México es centro de origen del algodón.

Informó que se tienen 20 años sembrando con semilla modifica con un éxito rotundo, ya que anteriormente se obtenían tres pacas por hectárea y ahora cosechan siete con la calidad ideal y alta resistencia a las plagas.

Sin embargo, hace dos años que las autoridades federales de Semarnat y Senasica no han concedido los permisos de importación de semilla de nueva generación hoy en día, y el problema es que una vez que se firma se requiere tres más de proceso de bioseguridad, lo cual deja en cinco años de desventaja con la competencia de Estados Unidos.

La semilla nueva tiene mejores características de calidad que demanda la industria hoy en día y mayor fibra.

Indicó que el insumo que se ocupa en México viene de Estados Unidos y desde el 2019 no hay autorización para importar una semilla nueva y desafortunadamente el rendimiento y calidad se está estancando por falta de esos materiales y la competencia demanda fibra de mejor calidad y mejores características.

Indicó que los actores principales en el cultivo del algodón son el sector productivo con unas ocho mil familias apoyados por las instituciones educativas e investigación, proveedores de insumos y se generan 6.8 millones de jornales al año.

El despepite le provee a la industria textil la fibra para la elaboración de hilo y prenda, así como al sector pecuario la semilla para la producción de leche y carne.

Los estados principales del algodón son Chihuahua con alrededor del 75 por ciento de la producción, Baja California con el 12%, La Laguna con 7%, Tamaulipas y Sonora con 3% respectivamente.

Subrayó que el algodón es el que genera más economía entre los no alimenticios y al no disponer de la semilla la competitividad se pierde y podría empezará a perder miles de empleos no solo en el cultivo sino en la misma industria textil en México.

El cultivo del algodón generó una derrama económica de 11 mil millones de pesos tan solo en el 2019 y una masa salarial de dos mil millones de pesos y 6.8 millones de jornales e impuestos por 650 mdp.

El algodón ha sido una historia de éxito para el uso de la agro tecnología en México y rescató este cultivo que casi desapareció a principios de la década de los 70 y 90 por la presencia de plagas.

La introducción de la semilla modificada regreso la competitividad al cultivo y brindo mejores oportunidades de producción y competencia a los productores nacionales.

Informó que toda la maquinaria para cosechar, prensar los módulos y transportarlos a los despepites solo se utiliza para el cultivo del algodón y no sirve para otros, pero desafortunadamente se ve que cada vez se reduce la siembra por la escases de semilla y eso está llevando a dejar de ser competitivo.

La gente empieza a reutilizar su semilla producto del despepite, lo cual no es correcto y la situación regulatoria lo prohíbe, pero ante la falta de semilla y de tener a la mano lo que se requiere y la falta de seguir dando trabajo a la industria y la maquinaria lleva a hacer eso, aunque no es correcto.

México ocupa el noveno lugar mundial de producción de algodón y en los años 60 fue su principal cultivo con unas 900 mil hectáreas y era la base de la economía en la agricultura.

Indicó que se tiene años con una producción de 1.5 millones de pacas, cuando en el país se demanda 2.0 millones por la industria textil.

Detalló que se exporta alrededor de 300 mil pacas porque se produce en seis meses y la industria textil en todo un año.

Finalmente reiteró el llamado a las autoridades a autorizar la importación de semilla modificada para asegurar la continuidad de este cultivo en México y dar las herramientas para competir.