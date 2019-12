Buscan atención médica para el padre de familia

Chihuahua.- Una familia de Guadalupe y Calvo llegó a esta ciudad con el fin de poder llevar al jefe de familia Victoriano Barra en un hospital público a través del seguro de una de sus hijas, ya que en aquel municipio no hay atención especializada para el padre a quien se le dificulta caminar.

Por falta de chamarras incluso cargan con cobijas para mitigar el frío. El hombre de 56 años que trabajaba en la obra desconoce su condición, pues en los hospitales le dijeron que acudiera a Chihuahua donde su hija tiene seguro para que lo revisen.

Sin embargo, tanto él como su esposa llegaron a esta ciudad con el fin de que él pueda ser tratado y continúe trabajando, pues según dice viven en precarias condiciones en aquel municipio donde también necesitan láminas para su hogar y que no han tenido algún tipo de apoyo.

“De repente ya no puedo caminar. Yo de a tiro estoy nuevo, tengo 56 años y quiero trabajar, yo trabajaba en la obra, pero ahorita se me dificulta a ver si tenemos suerte. Allá no hay para esta enfermedad”, acotó.

Con un nieto en brazos que los acompañaba, los padres que llegaron apenas el día de ayer en camión señalaron que desearían permanecer algún tiempo en Chihuahua para su recuperación.

“Allá tiene una casa mi papá, pero pide ayuda a la Presidencia y no hay apoyos para nadie allá”, dijo. Al momento la familia que llegó casi sin nada necesita chamarras y despensa para poder pasar el tiempo de frío que los encuentra en una situación vulnerable, por lo que quien desee ayudar a esta familia puede hacerlo al teléfono (614) 374-2388.