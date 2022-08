Buscan criminalizar defensa del agua con modelo matemático de Conagua

El modelo matemático con el que se pretendería trasvasar agua de Chihuahua a otros estados como Nuevo León, busca otorgar facultades jurídicas al gobierno federal para disponer del agua de las presas del estado, lo que por consecuencia criminalizaría la defensa del agua. Lo que no era así en 2020 en que se daba la razón legal a los agricultores chihuahuenses de esta defensa, consideró Víctor Velderrain, representante del Movimiento Nacional por la Defensa del Agua y quien también es vocero del Comité de Justicia para los Agricultores Presos.

“Hubo la semana pasada una reunión en el Consejo de Cuenca del Río Bravo en el cual se pretende por parte de representantes de otros estados legalizar un modelo nuevo que le llaman Modelo Matemático. Esto le da muchas facultades a Conagua para tomar determinaciones sobre el manejo del agua, esto para utilizar de manera discrecional el agua de todas las presas del país. Si en un momento determinado Conagua decide trasvasar agua de las presas de Chihuahua que son para uso exclusivo de la agricultura para enviarlo a otros estados, tendría la facultad legal de hacerlo, ahora sí, aunque estén comprometidas, aunque tengamos nosotros las concesiones de esas aguas. Cosa contraria a cuando nosotros defendimos nuestras presas, cuando teníamos la facultad jurídica de hacerlo, se estaba brincando la ley el gobierno federal al abrir las presas”, enfatizó Velderrain.

Señaló que esto resulta una injusticia para los agricultores del estado, y no se trata de que no se quiera compartir el agua, pero no se encuentra en condiciones de hacerlo, porque sí de por sí es poca el agua en el estado, tampoco existen posibilidades técnicas ni físicas para recibir agua de estados vecinos, ya que orográficamente Chihuahua se encuentra por arriba de otros estados.

“Por eso para nosotros el agua es doblemente valiosa para nosotros, por eso tenemos que cuidarla más. No tenemos la posibilidad de ser auxiliados en un momento determinado por algún otro estado vecino”, destacó.

Esto conllevaría así dicha criminalización de los agricultores con la aprobación de dicho modelo que previamente según denunciaron el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata Carrasco, y el secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados, Salvador Alcántar Ortega que se buscaría llevar el agua de Chihuahua a Nuevo León.

“Somos Chihuahua contra el mundo y en este caso nos pondría en desventaja. Pero ojalá que prevalezca la cordura, sea sensata, porque nos quitarían la oportunidad de defendernos de manera exitosa y si no pues tendríamos que plantear nuevas estrategias. (…) hacemos un llamado a nuestros representantes que no se levanten de las mesas de trabajo de diálogo para evitar que se venga un problema nuevamente como el que ya tuvimos en el 2020”, puntualizó Velderrain.

