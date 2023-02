Buscan modernizar el Poder Judicial

La presidenta del Poder Judicial del Estado, Myriam Hernández, quien mañana rendirá su informe de actividades, mencionó que uno de los avances que se tendrá en el Tribunal de Justicia será la inclusión de más herramientas tecnológicas para hacer más eficiente el trabajo y la atención que se da a los usuarios. Explicó que la implementación de plataformas por las cuales sea posible realizar trámites, es un objetivo que ya está en proceso, pero sin que esto interfiera con el aspecto humano que debe tener el sistema de impartición de justicia.

A unas horas de que presente el informe en el Centro de Convenciones de esta capital, la magistrada presidenta del Poder Judicial, hizo un recuento de los retos que tuvieron a lo largo del año, como la implementación de un nuevo sistema de justicia laboral, el cual avanza de manera adecuada y ha ido funcionando. Expresó que existen problemas que se tienen que atender, pero que confía en el personal del Tribunal de Justicia, el cual ha mostrado su compromiso y profesionalismo. “Ni reconocimiento a todos mis compañeros… les pido el mismo compromiso y les ofrezco trabajar a la par”, destacó

Señaló que en el corto plazo vienen mejoras importantes a través de la modernización de los servicios. “Eso es una parte muy importante, sin dejar de lado la capacitación y la parte humana del Tribunal… necesitamos día a día transformando y desde luego la reforma laboral que se termine de asentar”, apuntó. En este tema precisó que la reforma está en su primera etapa, pero que habrá otras que se tendrán que ir desarrollando.

Uno de los ejemplos mencionados por la presidenta como la modernización del servicio, es la utilización de vías electrónicas en los procesos internos, para agilizar los trámites, como la obtención de la firma electrónica o sacar la cita con el actuario, lo que ahorrará tiempo a los usuarios. Habló que se puede llegar a la justicia itinerante, con el uso de procesos vía remota.

Dijo que la Reforma Laboral es importante, pero no la única, ya que se ha avanzado en los Juzgados Especializados en Narcomenudeo, en los que se tiene el apoyo de la Embajada y Ficosec. También se le da seguimiento al tema de la alerta de género y en el Tribunal de Violencia de Género. “Se tiene que considerar esta parte a la par de la Reforma Laboral”, dijo.

La justicia alternativa está dando un 43 por ciento de resoluciones de conflictos, en lo que se puede ver la importancia del aspecto humano, ya que en muchos casos se trata de asuntos de forma y no tanto de fondo, ya que se llega a soluciones de conflictos de vecinos o familiares, en los cuales ambas partes quieren llegar a un arreglo.

Destacó que lo más importante para el Tribunal siempre será la gente, el personal, por lo que uno de los objetivos es regularizar situaciones laborales, en los que hay personas que realizan un pago que no corresponde a la responsabilidad, ya que han asumido las funciones pero han quedado relegados en lo que respecta a su sueldo.

Concluyó que el Tribunal es fuerte, con procesos que no han generado conflictos, sin embargo hay personas que tratan de exhibir a todo el Poder Judicial atacando a una persona, pero esto no ha afectado el desarrollo de las funciones y la atención. “Podrá haber impugnaciones en proceso por diversos motivos, pero no porque se nos señale que se actúe en la oscuridad… se ha dado transparencia a lo realizado”, declaró.

