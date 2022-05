Buscan prevenir suicido en hombres con grupo terapéutico

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Con el fin de prevenir tendencias suicidas en la población el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS) invita a todos los varones mayores de 18 años a formar parte del grupo reflexivo para hombres, cuyo objetivo es trabajar en cada grupo perteneciente en la sociedad y su salud mental.

Es por ello que en este, se fomenta el diálogo y reflexión entre los hombres, en un espacio seguro y con la participación de otros miembros en la formación de redes de apoyo.

Mediante este servicio, se ofrecen sesiones terapéuticas grupales, de manera presencial, que facilitan la sana identificación y expresión emocional, trabajando desde un enfoque sistémico para resignificar ideas preconcebidas y desarrollar conductas y pensamientos saludables que busquen el bienestar al convivir en sociedad.

En este grupo se efectúan sesiones guiadas por un psicoterapeuta especializado en el trabajo con hombres, en las que se abordan temáticas de nuevas masculinidades, expresión emocional y establecimiento de vínculos, así como la participación y sana convivencia de los hombres en la familia y sociedad chihuahuense.

La directora del Impas, Rosa María Hernández Muñoz, comentó que estos grupos son importantes porque se enfocan mucho en atender la violencia cuando ellos no se dan cuenta que la ejercen, ya que por medio de las conductas sociales, las han visto normalizadas, pero al darse cuenta que no es lo más óptimo, han cambiado su situación, así como la de su familia.

Además, la estabilidad emocional es importante para evitar y tratar depresiones, que pueden terminar en conductas suicidas.

Recordó que generalmente, el 80 por ciento de los suicidios en la capital son realizados por hombres, de acuerdo con las cifras que le proporcionan la Fiscalía General del Estado (FGE), que también está relacionado a que acuden menos a terapia o solicitan algún tipo de ayuda.

En cuanto a la atención psicológica, el 60 por ciento son mujeres y 40 por ciento hombres, dentro de los cuales se realizan en grupos reflexivos, donde muchos no conocen la violencia ni la identifican, así como conductas, lo que afectan a su pareja y familia. “Con esto, empiezan a cambiar. También los grupos de Justicia Cívica, menores infractores por medio de los jueces cívicos, nos mandan a las personas. Es Importante que ellos entiendan porqué se comportan así, cómo cambiar, detener y romper las conductas y no llegar a una delincuencia mayor y problemas mayores”, manifestó la especialista, quien advirtió que es necesario optar por terapias para no llegar a consecuencias como suicidio, que es posible evitar siempre y cuando se trate.

Las sesiones se realizan semanalmente los martes de 6:00 a 8:00 pm, en las instalaciones de la Subdirección de Salud Mental entre las calles Sexta y Francisco Xavier Mina, espacio al que pueden recurrir todos los hombres mayores de edad que busquen una red de apoyo y espacio de seguridad para trabajar su salud mental.

Para más información sobre los servicios del IMPAS, puede comunicarse al número 614-200-4800 o al 072 en las extensiones 2259, 2260 o 2261, en un horario de 08:00 am a 08:00 pm, de lunes a viernes.