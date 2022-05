Buscan quitar estigma al ‘Triángulo Dorado’

Chihuahua, Chih.- La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, en compañía del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, participó ayer en el arranque de la tercera jornada nacional de siembra del programa “Sembrando Vida” y la supervisión de la carretera Badiraguato-parral, en la comunidad de Atascaderos, en Guadalupe y Calvo.

En la gira se destacó que se debe dejar de estigmatizar el llamado Triángulo Dorado ubicado entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango..

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, resaltó la buena organización de las comunidades rurales que colindan entre los tres estados para aplicar los recursos otorgados por medio del programa “Sembrando vida”.

Hizo referencia a que en dicha zona, de la cual es originario Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder fundador del Cártel de Sinaloa, no sólo había gente mala, lo que arrancó los aplausos de los ahí presentes.

La gobernadora Maru Campos Galván dio la bienvenida al presidente al estado de Chihuahua y le reiteró la voluntad del Estado para colaborar con la Federación para el bienestar de las y los chihuahuenses.

“Presidente, le propongo que hagamos una alianza, una alianza para el bienestar de las personas que más nos necesitan y que cuentan con nosotros”, dijo Campos Galván.

Reiteró que la única aspiración importante en la política, es la de cambiar la vida de quienes más han esperado, por lo que expresó su disposición a que se siga trabajando en coordinación y sinergia, para brindarle a la ciudadanía la oportunidad de vivir mejor.

Maru Campos reiteró que por primera vez en once años el estado de Chihuahua tiene un presupuesto balanceado para el 2022, y también por primera vez en once años, este estado no ha pedido adelantos en sus participaciones correspondientes.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Goya, reconoció a Maru Campos como una mujer empática con el presidente, “lo que hará que Chihuahua se desarrolle”, dijo. También recordó que con la construcción de las carreteras Badiraguato-parral será posible mejorar el desarrollo de ambos estados, así como el ofrecer una salida directa de Chihuahua al mar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció el espíritu trabajador de la región y reiteró que se continuará apoyando a la ciudadanía y trabajando en pro de todo el país y del estado de Chihuahua. También se realizó un recorrido por el vivero ubicado en la comunidad de Atascaderos, en Guadalupe y Calvo, y la gobernadora y el presidente de la República plantaron un árbol a un lado del mismo.