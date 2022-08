Buscan recaudar, pero no funcionan 62 parquímetros

/ Tomada de Internet

Chihuahua.- Un total de 62 parquímetros digitales que hay instalados en calles y avenidas de la ciudad de Chihuahua, no funcionan y/o presentan fallas en detrimento de la captación de ingresos a favor del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).

Este número de aparatos con desperfecto representa un diez por ciento del total de que hay distribuidos -principalmente en el Centro Histórico-los cuales no funcionan adecuadamente, ni brindan un servicio a los automovilistas que buscan un lugar adecuado para dejar estacionadas las unidades.

La dependencia a través de Gabriela Valles Ayón, responsable de la Unidad de Transparencia del Ichisal, en respuesta a la solicitud de información con número de folio 080140422000459 y fecha del pasado 3 de agosto del presente año, indicó que en total hay 663 parquímetros instalados en esta capital.

Cuando una persona no deposita la moneda en los parquímetros, la multa es de un Día de Salario Mínimo General Vigente, que se destina al Hospital Infantil de Especialidades.

El plazo legal para efectuar el trámite, en el caso de la calificación de las infracciones es automática con el 50 por ciento si efectúa el pago dentro de los siguientes cinco días hábiles donde el sábado se cuenta como día hábil.

En el año 2020, según la información proporcionada y detallada por el Ichisal, se recabaron 12 millones 217 mil 001 pesos por uso y multas en parquímetros en la capital.

Para el 2021, la cifra aumentó ligeramente a 12 millones 439 mil 600 pesos, es decir, casi en promedio ingresan un millón de pesos por el uso y multas de los mismos.

En lo que va del año 2022, informó el Instituto Chihuahuense de la Salud con corte al 3 de agosto, se llevan recabados 7 millones 598 mil 515 pesos.

La dependencia no reportó cuando serían sustituidos los 62 aparatos que no funcionan, donde al realizar este medio de comunicación una inspección física por calles del centro se puede observar que algunos parpadean constantemente, otros no marcan bien la cantidad digital, y también otros han sido vandalizados.

Según archivos y notas periodísticas, en el año 2015 había instalados en la capital 785 parquímetros, por lo que esto indica que no se están reponiendo por parte de las autoridades de salud, una vez que sufren un desperfecto.

Para saber…

-Parquímetros en la ciudad de Chihuahua

601 están funcionando

62 están sin funcionar o con fallas

-Ingreso por concepto de estacionómetros en la ciudad de Chihuahua

Año Monto

2020 $ 12 217 001.35

2021 $ 12 439 600.32

2022 (al 3 de agosto) $ 7 598 515.85

*Fuente: Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) en respuesta a la solicitud de transparencia con número de folio 080140422000459